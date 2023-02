Un reto viral es capaz de divertirte sanamente a cualquier hora del día. El que te traemos ahora no es la excepción. Lo curioso es que consiste en ayudar a un conejo. ¿De qué manera? Indicándole el camino que debe seguir para encontrar las zanahorias que desea en este preciso instante.

Mientras más rápido puedas decirle por dónde debe ir, mejor, ya que el animal está con mucha hambre y esas verduras son sus favoritas. Le encantan como no tienes idea. Para no llevarlo al desvío, observa detenidamente la imagen que, si no te has dado cuenta, fue elaborada por genial.guru.

Esta vez, la ilustración nos muestra tres caminos. Uno solo le permitirá al conejo encontrar las tan ansiadas zanahorias. Él realmente necesita tu ayuda. Nosotros confiamos en tu capacidad visual. Habiéndote dicho todo ello, no pierdas más tiempo y participa en el reto viral del momento en las redes sociales.

Mira aquí la imagen del reto viral

¿Eres capaz de indicar cuál es el camino que debe seguir el conejo para encontrar las zanahorias en esta ilustración? (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del reto viral

Como todo esto es un juego, fallar no debe causarte tristeza. No siempre se puede ganar. Si quieres saber qué camino tiene que seguir el conejo para encontrar las zanahorias, mira la siguiente imagen. Ahí está la solución del reto viral.

En esta imagen se indica cuál es el camino que debe seguir el conejo para hallar las zanahorias. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral es lo que hará que tengas un día alejado del aburrimiento. Algunos consisten en ubicar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

