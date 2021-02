Hasta el lunes 8 de febrero de 2021, México registró un total de 3.868 nuevos casos de coronavirus en el país, elevando el total de contagiados a 1.936.013 casos confirmados. En esta misma línea, según fuentes oficiales, el total de muertos en territorio azteca ascendió a 166.731 decesos, mostrando un aumento de 531 fallecimientos en las últimas 24 horas. Sin duda, el coronavirus continúa causando estragos en el mundo, por lo que te pedimos quedarte en casa y no salir. Simplemente lamentable.

Coronavirus en México, lunes 8 de febrero

México recibirá esta semana 1 millón de vacunas de AstraZeneca desde India. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador hizo el anuncio de las vacunas de AstraZeneca al reaparecer en público tras dos semanas de aislamiento por enfermar de la COVID-19. México también tiene acuerdos para acceder a 34,4 millones de dosis de la estadounidense Pfizer, 35 millones de la china CanSino, 24 millones de la rusa Sputnik V, y 51,5 millones de la plataforma COVAX de la Organización Mundial de la Salud.

Un poblado indígena de México se ha rebelado contra las vacunas para hacer frente a la pandemia de covid-19. Las autoridades de San Juan Cancuc, localizado en las montañas del Estado de Chiapas, han informado a través de un documento oficial que en las 45 comunidades que conforman el municipio no se permitirá que la población se vacune contra la covid-19, a pesar de que México sigue rompiendo récords de contagios debido al nuevo coronavirus.

México está en tercer lugar por nuevas defunciones por COVID-19. Luego de haber cerrado la semana previa en el tercer sitio a nivel mundial de nuevas muertes a causa del coronavirus, México bajó temporalmente un sitio en dicho rubro, tras el más reciente reporte técnico presentado por la Secretaría de Salud (SSa).

En Ciudad de México, el 45% de las personas hospitalizadas que fallecieron por COVID-19 se debió a que no hubo camas disponibles para atenderlos en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Así lo reveló un estudio publicado en la revista científica estadounidense PLOS ONE, indicando que tal estadística por lo menos se presentó seguido al azote de la pandemia, entre finales de marzo y principios de julio del año pasado.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este lunes que pese a haberse contagiado de coronavirus, retomará esta misma semana sus giras por el país y seguirá sin usar cubrebocas porque ya no contagia tras superar la enfermedad, ni tampoco hará obligatorio su uso. “No (usaré el cubrebocas), no. Ahora, de acuerdo a lo que plantearon los médicos, ya no contagio” , argumentó el mandatario.

, argumentó el mandatario. Mutación mexicana del virus de la COVID-19 es la más preocupante. A diferencia de las mutaciones del virus de covid-19 que han sido detectadas en Gran Bretaña, Brasil y Sudáfrica, la variante de Jalisco puede volver menos eficaces las vacunas que hay actualmente, advirtió Ravi Gupta, profesor de Microbiología de la Universidad de Cambridge.

Coronavirus en México, domingo 7 de febrero

¿Problemas con tu registro para recibir la vacuna en México? La Dra. Gabriela Nucamendi Cervantes, directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles, aseguró que se activará un servicio de Call Center para aquellas personas que no tengan internet o presenten alguna dificultad y estén interesadas en registrarse a la plataforma de vacunación contra COVID-19 puedan hacerlo.

México anuncia que vacunará contra el coronavirus a los migrantes que estén de paso por el país. México comenzó en enero con la inmunización del personal sanitario y espera que en este mes comience la vacunación para adultos mayores de 60 años, con quienes se utilizarían dosis de Pfizer para personas de comunidades apartadas; Sputnik V para quienes viven en comunidades medias, y CanSino para los adultos mayores residentes en grandes ciudades

La Secretaría de Salud informó que ayer, 6 de febrero, se aplicaron 9 mil 837 vacunas contra el COVID-19, lo que acumula un total de 710 mil 198 dosis en México desde el inicio de la jornada de inoculación. Durante la conferencia vespertina, La Dra. Gabriela Nucamendi Cervantes, directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles, informó que 619 mil 641 trabajadores y trabajadoras de la salud de primera línea (88%) han recibido la primera dosis del antídoto producido por la farmacéutica Pfizer, en tanto, 73 mil 100 (13%) ya han completado el esquema de dos aplicaciones.

Coronavirus en México, sábado 6 de febrero

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador cumple una semana infectado de coronavirus y con su estado de salud manejado entre opacidad y vacíos por el Gobierno del tercer país del mundo con mayor cantidad de muertos por la pandemia. El subsecretario de Salud de México, Hugo López-Gatell, encargado de gestionar la pandemia en el país, ha dicho que el Gobierno no revelaría “ningún dato clínico” del mandatario porque es “materia de su privacidad”.

Ciudad de México permanece en semáforo rojo pese a la baja de hospitalizaciones. Aunque la capital está en máxima alerta por la pandemia, el Gobierno permitirá la apertura parcial de plazas comerciales y ampliará el horario de restaurantes a partir de la siguiente semana.

Con apenas 81 habitantes que ocupan 30 casas, Santa Magdalena Jicotlán, en el estado de Oaxaca, es el municipio menos poblado de México, aunque su mayor gesta es no tener el coronavirus entre sus vecinos a casi un año del inicio de la pandemia en el país. Ubicado en la sureña región de la Mixteca, este poblado ha perdido doce habitantes en la última década. Según el censo de 2020, el municipio cuenta con 81 habitantes, una cifra inferior a los 93 del censo de 2010.

El plan B del Gobierno mexicano para cubrir la escasez de vacunas aún no ha podido concretarse. Las negociaciones con Rusia han retrasado el primer envío de la Sputnik V a México, previsto para esta semana, sin que se haya definido aún un plazo para la entrega. Los imprevistos han dejado en un limbo al país latinoamericano, que a mediados de febrero cumplirá un mes sin recibir lotes de Pfizer, el único fármaco que ha podido emplear en su campaña nacional de vacunación

México investiga posible variante del coronavirus surgida en Jalisco. El jefe de investigación del estatal Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) explicó que identificar una variante es un hecho relevante ya que significa que el virus acumula cambios en su genoma que pueden “ocasionar que tenga un impacto distinto”.

Los mexicanos más ricos se están vacunando en Estados Unidos. San Pedro Garza García es el municipio más rico de Latinoamérica y se encuentra cómodamente cerca de los Estados Unidos. Por eso, y por desesperación, muchos residentes viajan para buscar la vacuna contra la COVID-19.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

Cuidados a seguir si tienes coronavirus

No automedicarse.

Seguir las indicaciones del médico.

Mantener reposo en casa.

No saludar de mano, beso o abrazo.

Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir el COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.

Semáforo epidemiológico en México

Desde el lunes 1 de febrero, trece estados de México se encuentran entre los marcados como ROJO gracias a la pandemia: Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

Un nivel más abajo, de color NARANJA, encontramos a otros diecisiete estados entre los que figuran: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Por último, y no por eso menos importantes, a la fecha solo hay dos estados con el color AMARILLO en México: Chiapas y Campeche.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Guía de registro de adultos mayores para recibir la vacuna contra el COVID-19 en México (Video: Gobierno de México)