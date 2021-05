Dicen que para encontrar ese trébol es como ubicar una aguja en un pajar, pero solo un ojo entrenado está preparado para un verdadero desafío. No tienes que encontrar nada en los cerditos, pero lo que sí tienes que hacer es diferenciar los tréboles que tienen tres hojas y aquel que no. Ojo, en la imagen de este desafío visual solo puedes responder en 5 segundos si viste o diste con aquel trébol de cuatro y no con los de tres hojas. ¡Supera tus habilidades ahora mismo! Ah, no dejes de retar a tus amigos.

En estos tiempos de pandemia por el Coronavirus (COVID-19), tenemos que estar alertas para afrontar cualquier situación, por lo que nuestra mente debe estar en constante trabajo y muy despierta. Es ahí donde entran los retos virales o desafíos visuales que inundaron las redes sociales, ya que provocan que nuestro cerebro se enfrente a pruebas que lo ayudan en todo aspecto cognitivo con un ocio barato, entretenido y rápido.

En países como Estados Unidos, México o España este desafío le ha traído más de un dolor de cabeza a cientos de cibernautas, quienes a través de sus comentarios manifestaron lo complicado que es cumplir con este reto debido al tiempo. Por otro lado, vale destacar que este tipo de retos generan una ilusión por la repetición de las figuras, lo que acentúa los colores iguales.

IMAGEN COMPLETA

Busca ahora mismo un trébol de cuatro hojas entre los cerditos en solo 5 segundos. (Facebook)

Nuestro desafío viene dando la hora en redes sociales porque solo algunos de los usuarios lograron dar con la respuesta en el tiempo estimado. Es que no es tan fácil ubicar ese trébol de cuatro hojas tan diminuto que te pide el reto. ¿Lograste verlo entre los de tres hojas de la imagen que está arriba? Si es así, te felicitamos. Si aún no, confiamos en ti y en que puedas hacerlo en 10 segundos más.

¿Qué pasó, amiguito? ¿No das con la solución? ¿Seguro que revisaste bien la imagen? Que no cunda el pánico. Sabemos que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

SOLUCIÓN DEL RETO

Si llegaste hasta aquí significa que no hallaste esa deseada hoja, quizás ni te la topaste. En caso sea lo contrario, déjanos felicitarte, puesto que solo 1 de 5 personas ha logrado ubicarlos. A continuación, te revelaremos sus ubicaciones, por lo que solo tienes que mirar con atención. He ahí donde radica la solución. Si aún tienes dudas, te recomendamos mirar la imagen debajo o dirigirte hacia la segunda imagen de nuestra galería. ¡Reta a tus amigos a resolver estas difíciles pruebas visuales!

Solución: aquí se halla el trébol de cuatro hojas entre los cerditos. (Facebook)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Una joven tiktoker compartió recetas de los platillos más emblemáticos de Disney. Todos pertenecen a dibujos animados, pero ahora son reales.