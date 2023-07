Hoy te presento un desafío visual clásico, uno de esos que seguramente has disfrutado desde tu infancia: encontrar las 2 diferencias entre dos ilustraciones aparentemente idénticas. La fiebre de los test visuales de personalidad y los juegos virales ha cautivado a muchos, y es común pasar tiempo a diario con ellos. Este pasatiempo nos brinda diversión y una pausa del estrés diario, al mismo tiempo que ejercitamos nuestra agudeza visual y desafiamos a nuestros amigos, añadiendo un toque emocionante y competitivo a la experiencia.

En días anteriores, compartí dos emocionantes retos virales: ‘Demuestra tu habilidad visual y encuentra al padre del niño en este desafío visual’ y ‘¿Tienes la visión más aguda? Busca al caballo en 8 segundos’. Ahora, te presento un desafío visual que ha ganado popularidad en las redes sociales. Aunque parece sencillo, en realidad es más complicado de lo que parece. Tendrás solo 3 segundos para encontrar las 2 diferencias entre las dos viñetas que te mostraré a continuación.

Indicaciones para el desafío visual

Antes de embarcarte en nuestro desafío visual, es importante que conozcas una regla que debes seguir previamente para poder obtener la medalla si logras completar la prueba correctamente. Debo adelantarte que no es un desafío fácil. Por tanto, para evitar que te entretengas demasiado tiempo en las ilustraciones, te recuerdo que deberás activar el cronómetro con una cuenta regresiva de 3 segundos para no excederte.

Ahora, ¿verdad que ya no parece tan sencillo? Pero no te preocupes, lo primordial es que pases un rato divertido. Así que no te inquietes si no logras resolverlo en ese tiempo, ya que podrías extenderlo si ves que no puedes dar con la clave. En este reto visual, deberás encontrar las 2 diferencias entre los dos dibujos donde se muestra a una joven montando bicicleta. ¿Estás listo? ¡Entonces activa la cuenta regresiva en tres, dos, uno... y comienza el desafío!

Imagen del desafío visual

DESAFÍO VISUAL | Observa atentamente la imagen de la bicicleta y encuentra las 2 diferencias en un tiempo récord. |Bright Side

Solución del desafío visual

El tiempo se ha agotado. ¿Lograste encontrar todas las diferencias en la imagen de la bicicleta en 3 segundos? Felicitaciones a aquellos que pudieron identificar las diferencias entre ambas imágenes dentro del tiempo asignado. Si no pudiste encontrar las diferencias, no te preocupes, porque estoy a punto de revelarte la solución de este rompecabezas:

SOLUCIÓN DESAFÍO VISUAL | He encerrado en dos círculos rojos las dos diferencias entre las imágenes.

