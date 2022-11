Uno de nuestros objetivos es darte a conocer los mejores retos virales que existen. El día de hoy te traemos un desafío en el que debes encontrar el cepillo de dientes en la imagen. Ojo que solo cuentas con 5 segundos para realizar la tarea. Es difícil, pero no imposible. ¡Recuerda eso!

Antes de que empieces a buscar, ten en cuenta que vamos a darte unas pistas. La primera es que el instrumento de higiene oral es de color marrón claro. La segunda es que dicho elemento no está muy cerca de la joven que alcanzas a ver en la ilustración. Si quieres más ayuda, lamentamos decirte que no podemos brindarte más información.

Esos 5 segundos que te brindamos tienes que aprovecharlos muy bien. ¿Cómo? Pues no debes distraerte con nada. Tienes que observar detenidamente la imagen del reto viral. Ese es el único camino que existe para salir victorioso aquí. Ahora que ya sabes todo lo verdaderamente importante, ¡adelante! ¡Demuestra toda tu capacidad visual!

Mira aquí la imagen del reto viral

En la imagen del acertijo visual es de noche y, por eso, una joven duerme en su cama. Todo aparentemente está perfecto, pero no. Hay un cepillo de dientes que no se ubica donde debe estar. Tienes que hallarlo en solo 5 segundos. ¡No hagas mucho ruido para que la chica no se despierte!

A simple vista no se aprecia el cepillo de dientes en esta ilustración. (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del reto viral

El cepillo de dientes debería estar en el baño, pero no está ahí, pues la joven lo dejó en su habitación. ¿Pudiste averiguar en qué parte de su cuarto se encuentra el instrumento de higiene oral? Recuerda que si te demoraste más de 5 segundos, lamentablemente, no fuiste capaz de superar el reto viral. A las personas que no lo hallaron, les decimos que sabrán su ubicación al ver la siguiente imagen.

En esta imagen se indica dónde está el cepillo de dientes. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto?

Tu mejor opción para divertirte, siempre será un reto viral, que consiste en encontrar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Es necesario mencionar que algunos poseen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

