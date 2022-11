¿Estás buscando algo para entretenerte? ¿Qué te parece si te sumas al reto viral que te traemos el día de hoy? No solo ayudará a que te diviertas, sino que también pondrá a prueba tu visión. Lo que se te pide hacer en el desafío es decir qué fragmento es el correcto en la imagen.

Ten en cuenta que no hay un límite de tiempo establecido, pero eso no significa que la prueba sea fácil de resolver. Debido a la tarea, es fundamental que prestes mucha atención a los detalles. Si no lo haces, se te será imposible salir victorioso(a). ¡Ojo! ¡Guerra avisada no mata gente!

Una vez que haya culminado tu participación en el reto viral de esta nota, anímate a compartir el desafío con tus seres queridos, como familiares y amigos. Al hacerlo, darás a otras personas la oportunidad de divertirse y poner a prueba su visión, así como tú. ¡Vamos! ¡No lo pienses tanto!

Mira aquí la imagen del reto viral

¿Qué podemos apreciar en la imagen del reto viral? En la ilustración se logra ver una fotografía de una torta y una galleta de jengibre con forma de muñeco. El detalle es que dicha instantánea tiene una esquina rota y tú debes indicar qué fragmento es el que le falta.

Observa esta ilustración y dinos qué fragmento es el correcto. (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del reto viral

Al no haber un límite de tiempo establecido en este reto viral, no tienes que dar una respuesta rápidamente, así que relájate. Puedes tomarte tu tiempo para analizar todo. Pero si en caso ya quieres saber cuál es el fragmento correcto, no dudes en observar la siguiente imagen. Ahí se indica.

En esta imagen se indica cuál es el fragmento correcto. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto?

Un reto viral es capaz de divertirte. Consiste en encontrar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Cabe mencionar que algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

