Ha llegado el momento en que pongas a ejercitar tu mente y te concentres por completo en intentar resolver este reto viral. Solo el 1% de los genios que intentan este desafío logran dar con la solución en el tiempo establecido. Y es que el minino está inteligentemente camuflado entre el resto de animales que se observan en la ilustración.

Si quieres superar este desafío viral que se ha convertido en uno de los más populares en países como España, México y Estados Unidos, lo único que tienes que hacer es agudizar al máximo tu sentido visual y encontrar al gato en un tiempo máximo de 10 segundos. Tienes una única oportunidad, así que aprovéchala muy bien.

Y si no logras dar con la respuesta, no te preocupes que posteriormente te dejaremos la solución líneas más abajo; sin embargo, no te rindas fácilmente y confía en tus capacidades visuales. Te aseguramos que valdrá la pena intentarlo.

Mira aquí la imagen del reto viral

En este rompecabezas un gato se esconde muy hábilmente entre los perros y necesitas encontrarlo en 11 segundos. Si eres capaz de encontrar al felino, puedes estar seguro de que estás dentro del 1% de los genios del mundo. Alista tu cronómetro y ponlo a correr cuando te encuentres concentrado. ¡Suerte!

Encuentra el gato escondido en la imagen en 11 segundos para probar sus habilidades de observación. (Foto cortesía jagranjosh)

Mira aquí la solución del reto viral

No desplaces más que a continuación te revelamos las respuestas. Recuerda que puedes compartir este acertijo viral con tus amigos y familiares y en conjunto probar qué tan buenas son sus habilidades cognitivas y visuales. ¿Este enigma con imágenes te fue extremadamente difícil de resolver?

¡Revelemos los resultados! ¿Pudiste encontrar al gato en el rompecabezas de imágenes en 11 segundos?

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral es un ejercicio que pone a prueba tus habilidades cognitivas para realizar una tarea. Cabe precisar que todas las actividades que realizamos requieren la utilización de nuestras funciones cerebrales, lo que implica millones de conexiones neuronales repartidas por los lóbulos cerebrales para desenvolvernos adecuadamente con nuestro entorno y procesar información por diversos canales.

¿Cuándo se hizo popular el reto viral?

Los retos virales no son algo nuevo y comenzaron a aparecer décadas atrás, si bien fue internet lo que los ha impulsado con el paso de los años. Este tipo de pruebas visuales ganaron una gran popularidad a través de las redes sociales como consecuencia de la pandemia sanitaria del coronavirus Covid-19, cuando muchas personas se vieron obligadas a buscar formas de entretenerse en su propio hogar. Desde entonces, ya se han convertido en toda una adicción para muchas personas.

Beneficios de hacer un reto viral

La realización de retos visuales aporta a nuestra mente numerosos beneficios, que van desde la mejora de nuestro rendimiento intelectual y el incremento de nuestra esperanza de vida, hasta contribuir a reducir el riesgo de que se produzca un deterioro cognitivo.

Por este motivo, no resulta nada extraño que cada vez sean más las personas que se decidan a disfrutar de este pasatiempo que se puede disfrutar en cualquier momento y lugar gracias a los smartphones e internet.

¿Cuál es la diferencia entre reto viral y una adivinanza?

En ocasiones nos encontramos con personas que llaman indistintamente a este tipo de retos como acertijos visuales y adivinanzas, pero conviene recalcar que no son lo mismo. Los acertijos lógicos o visuales se tratan de juegos en los que se alcanza la solución al reto a través de la intuición y el razonamiento, donde no hay un conocimiento previo de la materia, sino que se trata de un ejercicio mental o visual que permite deducir o encontrar la solución a través de la imagen o descripción.

Las adivinanzas, por su parte, suelen tener como objetivo al público infantil, tratándose de acertijos que cuentan con un enunciado que habitualmente se presenta en forma de rima. En este caso son enigmas sencillos de resolver que permiten a los más pequeños aprender palabras a través de diferentes pistas que figuran en el fraseo del enunciado, facilitando su resolución.

¿Cuáles son las ventajas de realizar un reto viral?

El reto viral o los contenidos que cuentan con desafíos muy complicados, posibilitan mantener y distribuir la atención en distintos sonidos, procesar diferentes estímulos, realizar cálculos o representar mentalmente un objeto.

¿De qué tratan los retos virales?

Actualmente, los retos virales se ven en todos lados porque son contenidos que cumplen la función de reemplazar el aburrimiento en nuestros tiempos libres. De esta manera, se innovaron retos visuales, que en la gran mayoría de veces presentan imágenes donde debes hallar un error, encontrar la diferencia o simplemente responder a una pregunta.

Primero te explican las instrucciones. En su mayoría cuentan con un límite de tiempo y finalmente encontrarás la solución. Usualmente, ese es el orden que podrás encontrar en diferentes medios.

