¿Quieres saber más detalles de tu personalidad? Pues estás en el lugar correcto. En esta prueba psicológica cuentas con la oportunidad de conocer si eres realmente una persona celosa. Y para ello tendrás que realizar una simple y sencilla elección. Así que no pierdas tiempo y mira con mucho detalle la ilustración de este test de personalidad.

En ella aparecen cinco opciones. Al parecer todos son árboles, pero deberás escoger el que llame más tu atención, por motivos que solo tú conocerás. Así que te daremos espacio de 5 segundos para que visualices a detalle cada una de las opciones del test de personalidad y luego nos digas tu respuesta.

Y cuando ya tengas en mente la opción que más te gusta, lo que debes hacer luego es conocer el significado y saber si eres una persona celosa. Pero además descubrirás porque tu personalidad te arrojó a elegir esa opción por encima del resto.

Mira la imagen del test de personalidad

Debes escoger una de las opciones que te brindamos y tras ello conocerás los resultados del test de personalidad.| Foto: namastest

Mira los resultados del test de personalidad

ÁRBOL 1: Eres una persona que se enamora e ilusiona muy rápido, por lo que ante un cúmulo de emociones se te es complicado controlar lo que estás experimentando. En cuento a los celos, a veces sueles sentirlos, pero no exceso, además, tampoco es que lo demuestres abiertamente.

ÁRBOL 2: Consideras que los celos son para persona desconfiadas y tu ego no te deja experimentarlo con totalidad. Sin embargo, en más de una oportunidad los has sentido y te has dado cuenta que no puedes evitarlos a pesar que luches con tu misma personalidad.

ÁRBOL 3: No hay duda que eres una persona muy celosa y que la situación se te puede escapar de las manos. ¡Cuidado! Recuerda que todo en exceso es malo y que nadie es de tu propiedad. Intenta sanar tus heridas interiores, porque los demás no son responsables de lo que te pasó antes.

ÁRBOL 4: Eres una persona muy equilibrada, consciente de sus actos, pero sobre todo protectora, por ello te gusta cuidar a quienes más quieres, sin embargo, sientes que a veces los celos se adueñan de ti por alguien que realmente te interesa y quieres defender ante cualquier situación.

ÁRBOL 5: Sinceramente nada o nadie te puede provocar celos, a pesar que alguien te puede gustar o incluso estar en una relación, sabes que si fallan solo dices adiós y listo, prefieres no complicarte la vida con situaciones que consideras pasajeras.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad se usan comúnmente en el área de la psicología clínica. Estas pruebas son herramientas que permiten evaluar rasgos psicológicos y de comportamientos de un individuo en específico con el objetivo de identificar la forma habitual de reacción frente a determinadas circunstancias.

Cabe señalar que estos test de personalidad que día a día planteamos en Depor, no tienen ninguna validez científica. Solo se trata de contenidos de entretenimiento que te orientan a conocer tu tipo de carácter en unos segundos, a través de una imagen en particular.

Por tanto, la recomendación es siempre que puedas acudir a un psicólogo, pues solo el profesional podrá despejar tus dudas, pues no hay más que ellos que pueden observar al paciente en acción y selecciona, administra e interpreta pruebas para tener un mejor diagnóstico de la personalidad.