No cometas el mismo error que yo, el de juzgar un libro por su portada, y dale una oportunidad a este increíble test de personalidad. Todo lo que tienes que hacer es observar la imagen y responder cuál de las calaveras llamó primero tu atención, siendo esto lo que determinará sorprendentes rasgos de ti. Soy muy consciente de lo raro que suena, pero créeme que no te arrepentirás en esta prueba. De los creadores de ‘‘ la figura que veas primero en esta imagen revelará cuál es tu edad mental correcta ’’ o ‘‘ el anillo de compromiso que más te guste revelará si eres alguien con clase o no ’’, este ejemplar es capaz de clasificarte como una persona moderna o primitiva según tu más sincera respuesta.

Mira atentamente la imagen que Depor tiene para nosotros y verás que está elaborada con varias calaveras. Lo siguiente por hacer es que identifiques cuál de ellas llamó tu atención primero, ya que esto revelará qué tipo de persona eres en la actualidad. Sin dado, tal y como pasó conmgo, este test de personalidad te hará pensar reflexionar sobre ti y tus conflictos más profundos, ¡ya lo sabes!

Observa la imagen del test de personalidad

Sin ánimo de hacerla larga, insisto en que este test de personalidad es muy fácil siempre y cuando sigas al pie de la letra las indicaciones. Mira cada una de las diez calaveras adornadas de diferentes formas, pero de casi igual contextura. Lo que debes hacer es elegir una de ellas, la que más te represente, te guste o quieras, pues ello determinará si eres una persona moderna o primitiva de mente.

Escoge una de las calaveras y descubrirás si eres una persona moderna o primitiva (Foto: GenialGuru).

Mira los resultados del test de personalidad

Si elegiste la calavera #1...

Tienes gustos simples pero elegantes. El cráneo, arriba, está decorado mínimamente y tiene flores colocadas como una corona. Los ojos brillan de color rojo lo que indica pasión. Eres muy apasionado en todo lo que haces en tu vida. Tienes la combinación de vida simple y pensamientos superiores.

Si elegiste la calavera #2...

Te afecta la naturaleza, te atrae todo lo natural. El cráneo muestra el sol rodeado de hojas, lo que indica una naturaleza nutritiva. Eres muy generoso ayudas y cuidas a quienes están en tu vida. No juzgas, ya que aceptas como los creo la naturaleza.

Si elegiste la calavera #3...

Eres muy detallista. El cráneo está delicadamente decorado con diseños finos y pintados de forma intrincada. Te gusta la vida con detalles finos. Eres el tipo de persona que avanza hacia el perfeccionismo con cada paso y lo hace en un estilo propio.

Si elegiste la calavera #4...

Te atarea lo primitivo de los humanos. Este cráneo es indicativo de conocimiento antiguo, y tu elección revela que amas la verdadera naturaleza de los humanos. Quieres al lado una persona real. Prefieres la honestidad, la franqueza y la naturaleza. Odias la mentira.

Si elegiste la calavera #5...

Tienes una personalidad colorida. La imagen que se muestra en el cráneo dice que siempre eres honesto acerca de quién eres como persona. No importa si los demás te aceptan o no, es su problema. Tienes la autoestima muy alta.

Si elegiste la calavera #6...

Estás en contacto con tu alma. El cráneo de arriba tiene una cruz en la cabeza, lo que no significa que seas religioso (también puedes ser religioso), sino que estás influenciado por tu voz interior. Entiendes rápidamente tus pensamientos.

Si elegiste la calavera #7...

Sobresales sin intentarlo. Este es el único cráneo en la lista que tiene bigote y se destaca claramente. No te esfuerzas para ser diferente. Siempre tomaría decisiones, incluso sin saberlo, que serán diferentes de otras pero únicas a su manera.

Si elegiste la calavera #8...

Tienes una chispa distinta en el alma. Eres alguien que está impulsado por la belleza de los pensamientos y no del cuerpo. El cráneo, arriba, muestra un diamante en la frente. Su elección, por lo tanto, significa que seas alguien que aprecia una conversación profunda y una conversación significativa. Te gustan los pensamientos, eso te atrae. Eliges a las personas que son tan comprensivas y ordenadas.

Si elegiste la calavera #9...

Tienes un pensamiento distinto, piensas afuera de la caja. El cráneo muestra una chispa en los ojos y está cubierto con diseños que han sido pintados intrincadamente. Hay una chispa en ti, lista para estallar en llamas. Eres muy creativo.

Si elegiste la calavera #10...

Tienes múltiples gustos y personalidad multidimensional. El cráneo, arriba, muestra una mezcla de espiritualidad, naturaleza y color que se fusionan para crear belleza. Por lo tanto, su elección revela que usted es el tipo de persona que puede entender y manejar múltiples aspectos de su vida igual de fácil. Te adaptas fácil a determinadas situaciones, todas distintas.

¿Sabes lo que es un test de personalidad?

Te cuento que un test de personalidad es una herramienta psicológica utilizada para evaluar y medir los rasgos y características de la personalidad de un individuo. Estos tests están diseñados para proporcionar información sobre los patrones de pensamiento, las emociones, los comportamientos y las preferencias de una persona, con el objetivo de obtener una comprensión más completa de su personalidad.

Características de los tests de personalidad

Preguntas estructuradas : los tests de personalidad suelen tener preguntas estandarizadas y estructuradas que se presentan en un formato específico. Esto garantiza que todos los participantes reciban las mismas preguntas y que las respuestas sean comparables.

: los tests de personalidad suelen tener preguntas estandarizadas y estructuradas que se presentan en un formato específico. Esto garantiza que todos los participantes reciban las mismas preguntas y que las respuestas sean comparables. Amplio espectro de rasgos : estos tests evalúan diferentes dimensiones y rasgos de la personalidad, como extroversión, introversión, estabilidad emocional, amabilidad, apertura a la experiencia y responsabilidad. Cada test puede enfocarse en un conjunto específico de rasgos o abarcar un espectro más amplio.

: estos tests evalúan diferentes dimensiones y rasgos de la personalidad, como extroversión, introversión, estabilidad emocional, amabilidad, apertura a la experiencia y responsabilidad. Cada test puede enfocarse en un conjunto específico de rasgos o abarcar un espectro más amplio. Normas de referencia : los resultados de los tests de personalidad se comparan con normas de referencia basadas en muestras de población. Esto ayuda a situar a un individuo dentro de un rango comparativo y proporciona una comprensión relativa de sus rasgos de personalidad.

: los resultados de los tests de personalidad se comparan con normas de referencia basadas en muestras de población. Esto ayuda a situar a un individuo dentro de un rango comparativo y proporciona una comprensión relativa de sus rasgos de personalidad. Interpretación cualitativa y cuantitativa : los tests de personalidad pueden proporcionar tanto puntuaciones numéricas como descripciones cualitativas de los rasgos de personalidad. Esto permite tanto una evaluación objetiva como una comprensión más detallada de las características individuales.

: los tests de personalidad pueden proporcionar tanto puntuaciones numéricas como descripciones cualitativas de los rasgos de personalidad. Esto permite tanto una evaluación objetiva como una comprensión más detallada de las características individuales. Fiabilidad y validez: los tests de personalidad deben cumplir con estándares rigurosos de fiabilidad y validez para garantizar que sean confiables y midan efectivamente los rasgos y dimensiones de la personalidad que se pretenden evaluar.

¿Para qué sirven los test de personalidad?

Por si no lo sabías, los tests de personalidad se utilizan en una variedad de contextos, como en la investigación psicológica, la selección de personal, la orientación vocacional, la terapia y el autoconocimiento personal. Asimismo, proporcionan información útil para comprender la personalidad de una persona, sus fortalezas y debilidades, y pueden ser una herramienta valiosa en el desarrollo personal y profesional.





