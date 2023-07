Si me dieran la oportunidad de volverlo a hacer, quizás, hubiese escogido el otro anillo que me gustó y no el que terminé eligiendo. Me decían que era una persona con clase y jamás pensé que lo que terminaría conociendo tras este test visual que hoy te adjunto también. Si quieres lograr convencerte, súmate a este viral pocas veces antes visto. Otra prueba inquietante como las de “ el adulto mayor que te identifique revelará cuáles son tus grandes frustraciones ” y “ la primera figura que veas en esta imagen revelará cuál es tu edad mental correcta ”, cuyas respuestas complican mucho. Prepárate para llegar a un nivel de comprensión más que compleja.

En la gráfica central verás cuatro opciones de joyas. Tú tienes que elegir aquella que te parezca más fancy y luego de unos segundos podrás descubrir los resultados. Lo más importante es que debes ser sincero al momento de realizar tu elección.

Observa la imagen del test visual

Haz catarsis de lo que vas a leer en esta prueba, pues te advertimos siempre que este tipo de pruebas no son concluyentes y los test visuales como este suponen únicamente un divertimento al que no deberías darle más importancia que la lúdica.

Según el anillo de compromiso que prefieras sabrás si eres alguien con clase o no. (Foto: Genial.Guru)

Mira los resultados del test visual

Anillo 1

Si has escogido el primero es porque eres una persona racional, analítica y decidida. Del 1 al 5, tienes clase cuatro estrellas. No tienes muchos obstáculos en el campo laboral porque encuentras la fórmula para hacer lo que quieres; sin embrago, tener muchas opciones podría dar lugar a error. Deberías pensar a largo plazo e intentar ver las cosas desde fuera.

Anillo 2

Si has elegido esta segunda joya eres una persona carismática y con carácter. Del 1 al 5, tienes clase cinco estrellas. Agradas a los demás con facilidad, de modo que tienes una ventaja a la hora de alcanzar tus objetivos siendo más organizado y meticuloso. Es importante que no te descanses aunque parece que tengas siempre las de ganar.

Anillo 3

Si el número tres en el anillo que has elegido es que eres una persona soñadora, con grandes cuotas de creatividad y originalidad. Del 1 al 5, tienes clase tres estrellas. Si quieres llegar lejos a nivel laboral debes usar tu imaginación, ser auténtico y no dudar de ti mismo y tus fortalezas.

Anillo 4

HEste cuarto anillo significa que eres una persona arriesgada, aventurera y de espíritu libre. Del 1 al 5, tienes clase cuatro estrellas y media. Si todavía sigues pensando que no encajas con tu trabajo, quizás debas plantearte otra ocupación que se adapte más a ti, con la que puedas romper la rutina y diversificar tus fuentes de ingresos.

¿Conoces qué es un test visual?

Te cuento que un test visual es una herramienta psicológica utilizada para evaluar y medir los rasgos y características de la personalidad de un individuo. Estos test están diseñados para proporcionar información sobre los patrones de pensamiento, las emociones, los comportamientos y las preferencias de una persona, con el objetivo de obtener una comprensión más completa de su personalidad.

Los test visuales se basan en teorías y modelos psicológicos que describen y categorizan los rasgos y dimensiones de la personalidad. Estas pruebas se administran mediante una serie de preguntas, afirmaciones o escenarios, y el individuo debe responder según sus propias percepciones, creencias y experiencias.

Características de los test visual

Preguntas estructuradas : los test visuales suelen tener preguntas estandarizadas y estructuradas que se presentan en un formato específico. Esto garantiza que todos los participantes reciban las mismas preguntas y que las respuestas sean comparables.

: los test visuales suelen tener preguntas estandarizadas y estructuradas que se presentan en un formato específico. Esto garantiza que todos los participantes reciban las mismas preguntas y que las respuestas sean comparables. Amplio espectro de rasgos : estos test evalúan diferentes dimensiones y rasgos de la personalidad, como extroversión, introversión, estabilidad emocional, amabilidad, apertura a la experiencia y responsabilidad. Cada test puede enfocarse en un conjunto específico de rasgos o abarcar un espectro más amplio.

: estos test evalúan diferentes dimensiones y rasgos de la personalidad, como extroversión, introversión, estabilidad emocional, amabilidad, apertura a la experiencia y responsabilidad. Cada test puede enfocarse en un conjunto específico de rasgos o abarcar un espectro más amplio. Normas de referencia : los resultados de los test visuales se comparan con normas de referencia basadas en muestras de población. Esto ayuda a situar a un individuo dentro de un rango comparativo y proporciona una comprensión relativa de sus rasgos de personalidad.

: los resultados de los test visuales se comparan con normas de referencia basadas en muestras de población. Esto ayuda a situar a un individuo dentro de un rango comparativo y proporciona una comprensión relativa de sus rasgos de personalidad. Interpretación cualitativa y cuantitativa : los test visuales pueden proporcionar tanto puntuaciones numéricas como descripciones cualitativas de los rasgos de personalidad. Esto permite tanto una evaluación objetiva como una comprensión más detallada de las características individuales.

: los test visuales pueden proporcionar tanto puntuaciones numéricas como descripciones cualitativas de los rasgos de personalidad. Esto permite tanto una evaluación objetiva como una comprensión más detallada de las características individuales. Fiabilidad y validez: los test visuales deben cumplir con estándares rigurosos de fiabilidad y validez para garantizar que sean confiables y midan efectivamente los rasgos y dimensiones de la personalidad que se pretenden evaluar.

¿Para qué sirven los test visual?

Por si no lo sabías, los test visual se utilizan en una variedad de contextos, como en la investigación psicológica, la selección de personal, la orientación vocacional, la terapia y el autoconocimiento personal. Asimismo, proporcionan información útil para comprender la personalidad de una persona, sus fortalezas y debilidades, y pueden ser una herramienta valiosa en el desarrollo personal y profesional.

