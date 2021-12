La pandemia del COVID-19 nos muestra un antes y después para muchos países que aún siguen luchando para mediar este avance de la enfermedad que brotó a través de una nueva cepa. Como cada etapa del año, las personas buscan saber lo que se prepara para el Año Nuevo 2022 y aquí también entran las predicciones del Horóscopo para cada signo según el zodiaco.

Hablando del horóscopo, inevitablemente, todos tenemos nuestro signo. No es algo que se pueda elegir sino que viene determinado por la fecha del nacimiento. Creas o no. Es decir, es algo ajeno a nuestra voluntad. Y estas son las opciones: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Son los 12 signos del horóscopo.

Aries en el año 2022

Los planetas dicen, para el signo de Aries, que tendrás una primera parte del año tranquila pero que se avecinan cambios en torno al segundo trimestre. Además, debes de tener mucho cuidado con tu impaciencia hará que quieras tener todo bajo control antes de tiempo. Deja que las cosas sigan su curso.

A nivel laboral se abrirán muchas puertas los tres primeros meses del 2022. A mediados de año una nueva propuesta para realizar un negocio te tendrá pensativo y no sabrás que hacer, consúltalo con personas con experiencia en el tema y te ayudarán de la mejor manera. Finalizarás el 2022 con algunos pendientes, debes organizarte mejor para que no acumules deudas.

Tauro en el año 2022

Este año los cambios van a ser inevitables para los nacidos bajo el signo de Tauro, así que no te quedará más remedio que aprender a ser más flexible y relativizar. Debes de tener mucho cuidado porque habrá momentos en los que sientas que no tienes el control. Deja que todo fluya y al final acabarás encontrando tu lugar, como siempre.

Los seis primeros meses del año pensarás hacer cambios en lo laboral, no será hasta agosto o septiembre que logres el equilibrio que esperas. Te esforzarás más y pensarás en viajar por trabajo y así mejorar tu economía, las puertas se abrirán. Finalizarás el 2022 satisfecho por tus logros.

Géminis en el año 2022

Va a ser un año lleno de altibajos si has nacido bajo el signo de Géminis, pero no desesperes porque te esperan cosas de lo más positivas, aunque también haya momentos complicados. Debes de tener cuidado con algunas de las personas de tu entorno pueden no ser tan positivas para ti como crees ahora mismo.

Miles de posibilidades se abrirán a tu paso, deberás aprovechar las buenas energías que te acompañarán durante todo este 2022. No abuses de tu buena suerte y resuelve tus conflictos con serenidad. Oportunidades a mediados de año de cambios en tu trabajo, un ascenso y aumento de sueldo llegarán en el momento indicado.

Cáncer en el año 2022

Como signo de Agua, tienes por delante un año positivo si perteneces al signo de Cáncer, así que aprovéchalo para dar rienda suelta a tus aspiraciones porque podrás conseguir aquello que siempre has soñado. Cuídate de aquellas personas que puedan ponerte freno. Rodéate de personas positivas, que te apoyen y que solo quieran tu felicidad y bienestar, sin ocultar segundas intenciones.

Este 2022 será un año revelador para ti en cuanto a dinero se refiere. Continúa con confianza y dando cada pisada con confianza, eres fuerte, créetelo. Medita los pasos por seguir y no te tomes nada a la ligera. Lograrás ese sueño tan deseado y lo materializarás antes de finalizar el 2022. Tu palabra y constancia será la mayor virtud.

Leo en el año 2022

Este 2021 ha sido especialmente difícil para ti si naciste bajo el signo de Leo, pero no dejes que la desesperanza te invada, se avecinan momentos muy bonitos que harán que vuelvas a ser la de siempre. Debes de cuidarte de algunas personas de tu entorno “atentan” contra tu paz mental, huye de ellas y quédate con las más positivas.

Hablarás con nuevas personas que te abrirán nuevas puertas, esto ocurrirá en varios momentos del año, siempre debes tomarte tu tiempo para decidir lo correcto. La compra de un bien te llenará de emoción y de pensar asumir nuevos compromisos. El ahorro será primordial para cumplir tus sueños este año.

Virgo en el año 2022

Parece que tu vida va aproximándose a ese punto al que querías llegar para los nacidos bajo el signo de virgo. Tus aspiraciones se cumplirán este año a muchos niveles, así que apuesta fuerte porque ahora sí que tienes todas las de ganar. Debes tener cuidado de exigirte demasiado en el terreno personal, da a cada uno su espacio y haz solo aquello que te corresponde en cada momento.

En este 2022 las uniones se darán con éxito para ti y te llevarán a concretar alianzas importantes para tu crecimiento exponencial. En tus manos estarán las herramientas para construir el entorno que deseas y mereces. Cambios en lo laboran te pondrán alerta y buscarás diferentes alternativas para no quedarte en el aire.

Libra en el año 2022

Al ser un signo de Aire, te verás muy beneficiada por la posición de Marte y destacarás en todas las actividades creativas que emprendas si naciste bajo el signo de Libra. Cuidado con dudar tanto de ti misma, sabes que tienes capacidades de sobra para conseguir lo que quieres este 2022.

En el tercer trimestre del 2022, pueden aparecer problemas con personas de autoridad, ten mucho cuidado. Antes de finalizar el año lograrás resolver dificultades con documentos importantes. Durante el año estarás experimentando demoras o retrasos en todo aquello que emprendas y necesitarás más esfuerzo que el habitual para la consecución de tus objetivos. Después de un gran esfuerzo alcanzarás logros duraderos, lo habitual es que todo cueste esfuerzo.

Escorpión en el año 2022

Los cambios positivos que has experimentado en 2021 se afianzan y cada vez te sientes más cómoda en el nuevo rol que has adquirido con tanto esfuerzo como todos los nacidos bajo el signo de Escorpión. Cuídate de volver a caer en errores del pasado que te hacen daño. Sé firme en tus decisiones y no recules.

Algunas situaciones pueden tornarse tediosas en el transcurso del 2022, un poco rutinarias o que exijan un máximo de responsabilidad. Tú posees esa fuerza y constancia que se necesita para lograr culminar tus proyectos. Durante los primero seis meses del año será frecuente una baja de vitalidad, por lo que habrá que prestar mayor cuidado a la salud y al estado de ánimo. Posteriormente las cosas se equilibrarán y llegarás a la estabilidad deseada.

Sagitario en el año 2022

Te espera un 2022 cargado de sorpresas, querido amigo del signo de Sagitario. Deberás prestar atención a esas pequeñas cosas que puedan dificultar que alcances las metas que te has propuesto, y ponerles freno antes de que se conviertan en un verdadero problema que te impida avanzar.

Por fin llegará a concretarse lo que tanto te ha costado, todo tu sacrificio se verá materializado y comenzarás a ver los frutos. Deberás también dejar de buscar lo que nunca podrás encontrar, ve con lo que cuentas y disfruta lo que tienes frente a ti. Las personas te buscarán para que los apoyes, dependerá de tu voluntad. Este 2022 lograrás adquirir aquello que sueñas en lo material.

Capricornio en el año 2022

Mantener la calma ante posibles cambios y no querer que se produzcan antes de lo prudente será indispensable para que conserves la paz con tu entorno si eres del signo de Capricornio. Cuídate de no disfrutar de los buenos momentos que se avecinan pensando en lo que pudo haber sido en otras circunstancias.

A principio de año deberás procurar salir de ese estado de negatividad, solo tú eres capaz de valorarte de manera positiva y no caer en vacíos depresivos que solo te llevarán a la ruina. A medida que transcurra el 2022 podrás estabilizarte creando nuevas ideas de negocio que te generarán ingresos tan satisfactorios que no querrás retroceder. Sigue adelante, tú puedes.

Acuario en el año 2022

Parece que cada vez te cuesta más centrarte en el presente, pero es justo lo que necesitas ahora si nacista bajo el signo de Acuario. No te dejes llevar por malas sensaciones. Cuídate de los que quieren estar a tu lado solo por interés. Es hora de que pongas a cada uno en su sitio.

Mantente atento a propuestas de negocios que se puedan dar en sociedades, este 2022 augura un éxito prominente. Precipitarte no te ayudará de nada, por el contrario, tómate tus tiempos para la toma de decisiones en lo laboral. A mediados de este año sentirás la necesidad de un cambio, verás nuevas propuestas de trabajo y escogerás la mejor.

Piscis en el año 2022

Te encanta que los planes te salgan como habías pensado y, salvo algún que otro imprevisto, vas a conseguir lo que te habías propuesto tiempo atrás, amigo del signo de Piscis. Incluso es posible que vayas más allá. Ten cuidado con las personas cercanas a las que cuidas mucho pero que no están para ti cuando las necesitas.

Deberás trabajar tu prosperidad estos primeros meses del año y antes de que finalice, habrá muchos pendientes por realizar, no descuides lo que realmente es importante para ti. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Adáptate a los cambios bruscos y avanza sin miedo hacia adelante.

