A menudo, lo que captamos no es lo que ven el resto de personas. Cada quien tiene su propia visión del mundo, basada en las experiencias de su personalidad. Esto hace complicado que quienes nos rodean estén de acuerdo con nosotros. Pero el siguiente test de personalidad puede revelarte cuál es tu característica especial.

Cuando vemos la imagen que compone este test, esta engaña a nuestro sistema visual, desde el ojo hasta el cerebro y puede ser que nos lleve a percibir la realidad de una forma distorsionada. Por eso, esta prueba determina los resultados según lo primero que tu vista llegue a captar.

Luego que tengas tu respuesta en mente, líneas más abajo podrás conocer cuál es tu característica que te hace especial por sobre los demás y también conocer el significado de cada uno de los elementos que hay en la ilustración del test de personalidad.

Imagen del test de personalidad

Lo que logres ver primero en esta imagen te revelará distintos aspectos de tu personalidad.| Foto: namastest

Resultados del test de personalidad

La luna

Tienes el don de ver más allá de cualquier tipo de manipulación. Miras con los ojos del alma, para que puedas conocer a las personas por lo que realmente son y no por lo que pretenden ser. Tu intuición está muy desarrollada, por lo que la información te llega sin esforzarte por encontrarla y esto te da una gran ventaja a la hora de gestionar tus relaciones, ya que te mantiene alejado de todas las personas falsas y malintencionadas, salvándote de muchas problemas y corazones rotos. Cree en tu don y trabaja para mejorarlo, te hará bien.

La silueta de una cara

Eres de los que da el 100% en todo lo que hace. Esta cualidad puede ser muy criticada en nuestra sociedad actual, donde muchos parecen no comprometerse realmente con nada y vivir superficialmente. Es importante que sepas que no te equivocas y que la dedicación es una de las características más especiales que puede tener una persona y que siempre nos saca adelante, ayudándonos en la realización de nuestros sueños. Siéntete orgulloso de quién eres y no dejes que nadie te juzgue porque estás haciendo un excelente trabajo.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.