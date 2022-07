Los test de personalidad han ganado bastante popularidad entre los lectores de Depor. Sabemos que este tipo de contenido tiene la facultad de revelar algunos rasgos sobre nosotros que hasta el momento no conocíamos y con tan solo realizar una elección. En este test conoceremos cuáles son nuestros defectos, ¿estás listo?

En la ilustración verás 7 símbolos completamente diferentes. Cada uno de ellos guarda un significado especial, pues tiene la facultad de revelarte distintos aspectos de tu personalidad que hasta el momento no conoces o que por alguna extraña razón dejas de mostrarte y evidenciar.

Para conocer los resultados del test de personalidad, simplemente tendrás que realizar una elección entre las siete opciones de símbolos que aparecen allí. Tras ello, dirígete a la parte de abajo del test y descubrirás de esta manera el significado de cada uno de los elementos.

Imagen del test de personalidad

Tu elección revelará diferentes aspectos de tu personalidad que seguramente no conocías.| Foto: namastest

Resultados del test de personalidad

1. Símbolo

La ira revela tu instinto animal en lo profundo de tu alma. Esto es extremadamente dañino para ti, ya que te hace perder la mente racional y cruzar los límites de la moralidad. Si tienes este pecado, significa que tienes un demonio dentro. Estás enojado con tu ira; te agarra por todas partes como un pulpo y te hiere incluso más que a tus enemigos. Probablemente tengas el control de tu ira la mayor parte del tiempo, pero una vez que comienza a controlarte, no hay nada que puedas hacer al respecto.

2. Símbolo

Hay una gran diferencia entre ser foodie y el pecado de la gula. No hay nada de malo en ser un amante de la comida. Sin embargo, la glotonería es definitivamente dañina. La presencia de este pecado significa que eres autodestructivo. Si sigues comiendo más alimentos de los que tu cuerpo necesita, te estás destruyendo a ti mismo y nadie puede ayudarte con eso.

3. Símbolo

A menudo nos gusta ser perezosos y descansar de todo, pero la pereza no es un descanso. Es solo comida y sueño. Esto te vuelve improductivo y demuestra que eres egoísta. El egoísmo se acostumbra rápidamente y es difícil dejarlo.

4. Símbolo

La codicia es el deseo de poseer cosas que ni siquiera necesitas. Duele, es patético. Muestra lo egoísta que eres contigo mismo y que te falta empatía por los demás. Si la codicia es un pecado que tienes, entonces eres una persona muy superficial. Todo lo que te importa son las cosas materiales y el lujo. La buena noticia es que poco a poco te estás deshaciendo de él, estás en el camino correcto, aunque no es fácil, ya sabes, ¡los cambios te sorprenderán!

5. Símbolo

Los celos son la desesperación causada por la felicidad de otra persona. Afecta tu confianza en ti mismo. Si la otra persona está feliz, no hay razón para estar enojado porque no puedes cambiar nada. Los celos como pecado significa que estás viajando hacia algo sin una base adecuada. No controlas tus pensamientos y tu vida, tienes que dar la vuelta para cambiar eso. Solo volviendo atrás y corrigiendo los errores volverás a tu verdadero camino.

6. Símbolo

El orgullo excesivo es el penúltimo paso hacia el duelo. Si tu pecado es exaltarte a ti mismo sobre todos los demás, significa que juzgas a las personas según tus leyes y, creyendo que son inferiores a ti, no las reconoces. Si continúas en tu camino hacia la vanidad, puedes perder todo lo que es “real”. Solo puedes cambiar todo esto a tiempo y sin mirar atrás, puede volverse demasiado tarde con el tiempo.

7. Símbolo

El sexo, uno de los instintos primitivos, refleja un aspecto muy superficial de tu personalidad. Si este deseo te abruma, significa que tu cuerpo te controla más que tu mente. Limita tu crecimiento cognitivo y te hace desear más placer físico que puede ser peligroso para los demás. Tómese más tiempo para conocerse a sí mismo.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.