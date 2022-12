El destino hizo que llegaras hasta aquí. No te vayas sin participar en el acertijo visual que te traemos hoy. No te vas a arrepentir si lo haces. Aquí tu misión es la siguiente: debes localizar en 5 segundos el número 170 en la imagen. Tarea difícil, pero no imposible de hacer.

Lo último indicado en el primer párrafo tiene que ver al hecho de que no todos los que se han sumado al desafío han podido decir “lo logré”. Realmente son muy pocas personas que cantaron victoria, así que te pedimos que no te confíes. Es necesario que te prepares antes de comenzar a buscar.

No te decimos todo esto con el fin de asustarte, sino para ayudarte. Esa es la verdad. No queremos que formes parte del grupo de gente que no pudo salir victoriosa en la prueba. ¡Nosotros confiamos en tu capacidad! ¡Es tiempo de que tú también lo hagas! ¡Supera este acertijo visual de una vez por todas!

Mira aquí la imagen del acertijo visual

En la imagen del acertijo visual podemos apreciar varias letras del abecedario. Lo curioso es que entre ellas hay un número. Para ser exactos está el 170, el cual tú tienes que localizar rápidamente. Sí, solo cuentas con 5 segundos para realizar la tarea. ¡Vamos!

A simple vista no se aprecia el número 170 en esta ilustración. (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del acertijo visual

No tienes que sentirte mal por haber fallado en este acertijo visual. Todo es un juego. El mundo no se acabará porque perdiste. Si aún quieres saber dónde está el número 170, te pedimos que mires la siguiente imagen. Ahí se indica su ubicación exacta.

En esta imagen se indica dónde está el número 170. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un acertijo?

Un acertijo visual es lo que te quitará el aburrimiento. Consiste en ubicar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Algunos poseen un límite de tiempo. En otras palabras, te piden localizar algo en concreto rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales o retos virales.

¿Te gustaría participar en otro acertijo?

Las personas que quieran participar en otro acertijo visual deben saber que hay bastantes en la página web de Depor. No todos tienen el mismo nivel de dificultad (unos pueden ser sencillos de resolver, mientras que otros bien difíciles), pero sí poseen el mismo objetivo: entretener a la gente. ¡Ya lo sabes! ¡Hasta la próxima!

Si quieres tener mayor información de Depor, te recomendamos que sigas nuestras redes sociales más activas que te presentamos a continuación.