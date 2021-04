Una vez más, la segunda temporada de ‘Luis Miguel: la serie’ volvió a dar que hablar en diferentes medios locales e internacionales post estreno de su tercer capítulo: ‘Suave’. Y es que, a diferencia de los dos primeros, esta nueva entrega abarcó más pasajes desconocidos del artista, a quien se le vio muy enamorado de una mujer llamada Paula, con quien incluso -según la serie- habría cantado en Viña del Mar. Pero, ¿qué tan cierta es la existencia de la flamante novia del ‘Sol de México’? Los detalles en los siguientes párrafos.

Tal y como se pudo observar en el tercer capítulo de la serie que retrata de Luis Miguel, el cantante mexicano es visto en una situación muy íntima con quien sería su novia en esa época y a quien en la serie la presentan como Paula, una cantante -también mexicana- que en la vida real sería nada más y nada menos que Patricia Manterola o ‘Paty’, como aún la suelen llamar.

Si bien es cierto que para muchos fanáticos de la serie el nombre de ‘Paty’ Manterola no les es conocido, para otros sí lo es puesto que la cantante formó parte del grupo Garibaldi, el mismo que tuvo como uno de sus mayores éxitos una canción titulada ‘La Banana’. No obstante, la historia no termina aquí, y es que aún hay mucho pan por rebanar sobre este personaje.

¿Quién es Patricia Manterola en realidad y cómo conoció al ‘Sol de México’? Pues resulta que ‘Paula’, como se le llama en la serie de Luis Miguel, era novia de Xavier Ortiz, otro integrante del grupo Garibaldi, cuando el popular cantante mexicano decidió acercársele por primera vez. “Luis Miguel me tiró toda la onda. Yo lo había conocido años atrás en el festival de Acapulco. Pero le dije ‘Perdóname, pero tengo novio’’’, contó ‘Paty’ en una entrevista hace unos años.

En esta misma línea, la protagonista del tercer capítulo de ‘Luis Miguel: la serie’ reveló que no fue hasta que se volvieron a ver un año después que su romance comenzó a brotar. ‘’Un año después de eso nos encontramos en el aeropuerto, justo cuando terminé con ‘Xavi’. El mánager de Luis Miguel me dijo que me quería saludar”, agregó la cantante, recreando aquel momento.

“Luis Miguel se portó súper caballeroso, súper lindo y dijo: ‘Oye es que me enteré que su avión (en el que viajaba Garibaldi) venía aterrizando y por eso yo no podía salir y tenía muchas ganas de saludarte, hace mucho que no te veía. ¿Cómo estás?, ¿sigues de novia?’”, recordó Manterola, que en ese entonces se encontraba soltera producto de una infidelidad de Ortiz que terminó con su relación.

Tras ese encuentro, Luis Miguel y Patricia Manterola intercambiaron números de teléfono para mantenerse en contacto, empezando así con su historia de amor que, para ser sinceros, duró muy poco según comenta la propia protagonista: “‘Xavi’ y yo tuvimos muchas rupturas en nuestra historia y ahí pues siempre ‘Micky’ me hablaba y me decía ‘vamos a cenar, vamos a desayunar, vámonos a esto, vámonos acá’”.

Sin embargo, pese a todo esto y a que efectivamente hubo un affaire en su momento, ‘Paty’ Manterola nunca formalizó su noviazgo con Luis Miguel pese a los intentos del cantante por conquistarla. Todo lo contrario a lo que se en la segunda temporada de ‘Luis Miguel: la serie’, donde ‘Paula’ y el ‘Sol de México’ sí son pareja. En la vida real, Patricia acabó volviendo con su ex, Xavier Ortiz, con quien se casaría en 1999.

¿Qué más veremos en ‘Luis Miguel: la serie’?

Además de todo lo mencionado anteriormente con Patricia Manterola, la segunda entrega de ‘Luis Miguel: la serie’ mostrará el encuentro del cantante con su hija Michelle Salas, a quien no reconoció por muchos años. Será la actriz Macarena Achaga quien da vida a Salas y en el video se observa el reproche que ella le da por haberla abandonado durante once años.

No obstante, esto no es todo. Y es que también se tratará la salud del ‘Sol de México’, quien en 2018 aseguró en una entrevista que padecía tinnitus (zumbidos provocados a la exposición de sonidos altos), y cómo esto afecto su carrera hasta la actualidad. Asimismo, la intriga seguirá presente con las extorsiones, robos y engaños a los que Luis Miguel fue expuesto durante su vida.

Por último, en el ámbito romántico, son pocas las pistas que maneja el tráiler, pero aparece una vez más la actriz Camila Sodi en el video, quien interpreta a Isabela Camil, con quien Luis Miguel vivió un romance en su juventud. Sin duda, esta nueva entrega promete y mucho. ¿Te lo vas a perder? Recuerda que la serie consta de 8 capítulos, los mismos que Netflix estrenará uno a uno cada domingo.