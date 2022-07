Todos tenemos características buenas y malas, comportamientos positivos y negativos, que en conjunto forman nuestra personalidad. Hasta cierto punto, eso es normal, pues no solo poseemos virtudes, sino también defectos, y eso es lo que nos hace humanos. Este test de personalidad se encarga precisamente de revelarte cuál es el rasgo negativo que domina tu vida.

Lo curioso es que existen diferentes tipos de defectos, algunos son dañinos para nosotros mismos, otros pueden controlarse fácilmente o simplemente no están presentes en nuestros comportamientos. Es así que algunos de ellos pueden llegar a complicarnos la vida, se apoderan de nuestra razón controlando nuestras actitudes, impidiendo incluso que podamos conocer la felicidad plena.

¿Quieres conocer cuáles son esos rasgos negativos que se apoderan de ti? Pues lo único que tendrás que hacer en este test de personalidad es decirnos qué llamó tu atención en la ilustración que te mostraremos a continuación. Una vez que tengas tu respuesta, deberás desplazarte hasta la parte más baja y descubrir lo que este test tiene reservado para ti.

Imagen del test de personalidad

Lo primero que veas en esta ilustración te revelará los resultados de este increíble test de personalidad.| Foto: namastest

Resultados del test de personalidad

Pájaro 1

El egocentrismo puede ser tu rasgo negativo dominante. Piensas que el mundo gira a tu alrededor y que la otra persona siempre debe hacer lo que tú quieres, lo que puede hacerte sentir solo e insatisfecho. No hay nada de malo en pensar primero en ti mismo y satisfacer tus propias necesidades, pero debes entender que otras personas también tienen sus vidas y deseos, y el universo tiene su propio camino. trabajar. Cuanto más humilde y sabio seas frente a los acontecimientos, más tranquilo estará tu corazón y tu mente y más felicidad se volverá en tu vida.

Pájaro 2

Eres una persona extremadamente orgullosa y la mayoría de las veces expresas este sentimiento con un poco de indiferencia. Tu miedo a ser lastimado o engañado por otros a veces no te permite ser completamente abierto y claro en tus relaciones. Si bien puede pensar que lo ayuda, en muchos casos puede evitar que sea verdaderamente feliz. La vulnerabilidad no siempre es negativa, por lo que poder expresar tus sentimientos por alguien puede contribuir a una relación verdaderamente feliz. Es un riesgo, pero no hay manera de ser verdaderamente feliz solo o con alguien sin estar dispuesto a asumirlo. Es mejor arriesgarse y hacerse daño que quedarse en la zona de confort y preguntarse para siempre qué podría pasar contigo.

Pájaro 3

Tus inseguridades te niegan muchas oportunidades de ser feliz. Te cuesta creer lo que dice la gente que te rodea y aceptar sus palabras positivas. Piensas que son el resultado del amor o la lástima y no reflejan la realidad. Algunas experiencias pasadas te han llevado a volverte inseguro, pensando que a veces eres indigno de la felicidad y la amistad, pero derribar estas barreras es la única forma de construir una nueva vida con todo lo que mereces. Hay buenas personas por ahí que te aman y te admiran. Eres especial y lleno de cualidades, no te dejes engañar pensando lo contrario. Tu felicidad comenzará cuando aprendas a aceptar que eres digno de todo lo que tienes y deseas.

Pájaro 4

El pesimismo es seguramente tu rasgo negativo más influyente, nada de lo que sucede en tu vida es suficiente para ti, y tu perspectiva negativa se extiende a todos y todo lo que te rodea, lo que lo convierte en un rasgo indeseable. y compromete tu felicidad. Tu incapacidad para ver o esperar el bien te encierra en el mismo ciclo de negatividad y no abre la puerta a nuevas oportunidades. Cuanto más te quejas, más cosas buenas se te escapan. Aprender a ser más optimista, feliz y agradecido transformará tu realidad y te hará una persona mucho más feliz y exitosa. ¡Probar!

Pájaro 5

Tu miedo al futuro es lo que más influye en tu felicidad. Para usted, la vida es muy incierta y las oportunidades de lesionarse están en todas partes. Prefieres estar en un ambiente que conoces, por lo que te alejas un poco de la felicidad. El futuro siempre es incierto, pero eso no significa que debamos dejar de disfrutar la vida como queremos y hacer lo que queremos. No dejes que el miedo a lo desconocido te impida ser feliz. Actuar siempre es mejor que quedarse quieto y dejar que la vida se desarrolle ante tus ojos. Prueba suerte y tendrás más posibilidades de ser feliz.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.