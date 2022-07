Todo lo que vemos está conectado de alguna forma con nuestra identidad. Vemos el mundo de distinta manera, nuestras experiencias opiniones, personas que amamos, lo que hacemos, todo esto se refleja en nosotros. Este test de personalidad tiene la facultad de revelarte cuál es tu verdadera identidad.

Cuando miras algo, tus ojos son lo primero en canalizar la información que luego nuestro cerebro procesa. Es por ello que tienes que observar la ilustración que te mostramos y tras ello decirnos qué fue lo primero que viste. Con la imagen que captaron tus ojos, conocerás los detalles sobre ti que no conocías.

En la imagen del test de personalidad se pueden apreciar distintas formas y elementos, pero solo uno de ellos captará tu atención. Así que no pierdas más el tiempo y observa la imagen de este increíble test.

Imagen del test de personalidad

Observa la imagen y lo primero que capte tu vista te revelará los resultados del test.| Foto: namastest

Resultado del test de personalidad

Mariposa

Si viste una mariposa primero, significa que tienes un espíritu despreocupado y te encanta interactuar con las personas. La mariposa representa la libertad y los sueños. Valoras tu libertad y trabajas duro para cumplir tus sueños. Eres el tipo de persona que puede entablar una conversación con cualquiera y hacer que se sienta cómodo haciéndolo.

Dos caras

Si primero viste dos caras, esto indica que hay dos personalidades viviendo en ti. Por un lado, te encanta estar rodeado de amigos y familiares. No sonríes muy a menudo, pero cuando lo haces, parece que los demás no pueden quitarte los ojos de encima. Por otro lado, también prefieres estar solo haciendo lo que te gusta hacer. Dependiendo de la situación en la que te encuentres, eliges si quieres salir con alguien o simplemente estar mejor solo. Eres muy honesto y prefieres decir la verdad cuando puedes.

Dos lunas crecientes

La gente que te rodea suele encontrarte retraído. Sin embargo, querer estar solo no significa que no te guste socializar, simplemente prefieres tu propia compañía. Como la luna, brillas con esplendor y tienes una cabeza buena e inteligente sobre tus hombros. Tienes una imaginación extremadamente vívida y, como resultado, te resulta muy fácil crear mundos completos en tu mente que son muy diferentes del mundo real. Sin embargo, esto no impide que estés alerta.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.