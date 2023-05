Un reto viral puede quitarte el aburrimiento más rápido de lo que piensas. Si no nos crees, participa en el que presentamos en esta nota de Depor. Al hacerlo, te entretendrás sanamente por un tiempo. Tu tarea en este desafío es ubicar la palabra ‘CARTA’ en la imagen. ¡No cualquiera la encuentra!

La prueba que te hemos traído es popular en las redes sociales debido a que es más difícil de superar de lo que parece. El mencionado término no se aprecia a simple vista. Si no observas detenidamente la ilustración, creerás que nada más hay palabras ‘TARTA’ en la misma y eso es totalmente falso.

No te preocupes por el tiempo que te tome encontrar la palabra ‘CARTA’ porque no se te exige hallarla en segundos. Solo esfuérzate al máximo y no olvides que en la página web de Depor hay más retos virales para que te diviertas. Si te preguntas cuál ha llamado la atención en las últimas horas, te decimos que es el que consiste en indicar el número exacto de cuadrados en una imagen.

Imagen del reto viral de la palabra ‘CARTA’

En esta ilustración, que posee un globo de diálogo de color morado con muchas palabras ‘TARTA’, está el término ‘CARTA’. (Foto: MDZ Online)

Solución del reto viral

No hay ningún problema si no fuiste capaz de hallar la palabra ‘CARTA’. No todos pueden hacerlo. Si quieres conocer su ubicación exacta, mira la imagen que está aquí abajo.

En esta imagen, que posee un globo de diálogo de color plomo donde hay muchas palabras ‘TARTA’, se indica dónde está el término ‘CARTA’. (Foto: MDZ Online)

¿Este reto viral te pareció interesante porque aprendiste más de ti y de tu forma de ser o pensar? Estas pruebas resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza. Si quieres seguir poniendo a prueba tus conocimientos, te contamos que hay una gran lista de desafíos que puedes realizar y solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos virales en Depor, y listo. ¿Te animas?

