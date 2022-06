El esquí es uno de los deportes de montaña más practicados en el mundo. Se requiere de una indumentaria especial, y por su puesto una tabla, para surcar por la nieve. En el reto viral que te mostraremos a continuación deberás descubrir la falla que aparece en la imagen de los esquiadores, pues si te fijas detenidamente uno de ellos está comiendo un grave error. ¿Quieres intentar resolver el desafío?

Para que puedas alcanzar el éxito en este reto viral, es necesario que te demos ciertas indicaciones al respecto. Lo importante es que te fijes en los detalles que componen la ilustración, pues hasta el más mínimo te servirá para lograr encontrar el error.

Una vez que ya hayas analizado la imagen, te invitamos a que revises que situación extraña o diferente hay en ella. ¿Lo notaste? Si aún no logras encontrar la respuesta, pues será necesario que analices nuevamente la ilustración. Pero antes de ello debemos agregar un punto.

Y es que para que tengas éxito en este reto viral, tendrás que dar con el error en un tiempo máximo de 10 segundos. ¿Consideras que tienes la suficiente capacidad para hacerlo? Pues no pierdas más el tiempo y te invitamos a que analices la imagen y nos digas cuál es el error.

Imagen del reto viral

Observa con detenimiento la ilustración y dinos cuál es el error.| Foto: genial.guru

Solución del reto viral

Como te dijimos al inicio de esta nota. No solo bastará con simplemente tener una gran habilidad visual, sino también cierto conocimiento general. ¿Te diste cuenta que no todos llevan el mismo tipo de gafas? Pues, el esquiador de casaca verde y pantalón amarillo no tiene gafas especiales para esquinar sino unas que se usan para natación.

Aquí te dejamos la solución del reto viral. El error consiste en que uno de los esquiadores tiene gafas de natación. | Foto: genial.guru

¿Qué es un acertijo visual?

Un acertijo visual es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos poseen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, retos virales o acertijos lógicos.

¿Cuál es el origen de los acertijos visuales?

Los acertijos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los desafíos. Hoy en día, estos retos están por todos lados.