No todos los días tienes la posibilidad de sumarte a un reto viral tan complicado como el de aquí. Justamente, debido a su nivel de dificultad está causando sensación en varias redes sociales. ¿En qué consiste el desafío? Debes indicar cuántos triángulos hay en la imagen. Participa y pondrás a prueba tu inteligencia.

Es muy importante no estresarse a la hora de contar las mencionadas figuras geométricas. Tienes que mantener la calma en todo momento, ya que no se ha establecido un límite de tiempo en la prueba. ¿Eso qué quiere decir? Que puedes demorarte todo lo que desees. Sí, no es broma.

Observar detenidamente la ilustración elaborada por genial.guru es clave. Si no lo haces, no podrás averiguar el número exacto de triángulos. ¡Ojo con eso! ¡No digas después que no te avisamos! Habiéndote recalcado todo ello, es hora de que demuestres que puedes dar la respuesta correcta en este reto viral.

Mira aquí la imagen del reto viral

¿Eres capaz de averiguar la cantidad exacta de triángulos en esta ilustración? (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del reto viral

No todos los participantes han podido averiguar el número exacto de triángulos, así que si tú pudiste hacerlo, siéntete orgulloso(a). Pero si en caso no fuiste capaz y deseas saber cuántos hay, mira la siguiente imagen.

En esta imagen se indica la cantidad exacta de triángulos. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto?

Un reto viral es lo que te permitirá tener un día divertido. Algunos consisten en hallar equivocaciones, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

