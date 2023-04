Tras su adiós al fútbol, Gerard Piqué no se ha quedado de brazos cruzados y ha seguido levantando un imperio digital y de organización de eventos deportivos. Así creó la “Kings League”, una competencia de celebridades de la Internet y futbolistas consagrados. Esta condición le ha generado más fans pero también más “haters”, y no nos referimos a quienes critican su accionar en su extinta relación con Shakira.

El otrora defensor del Barcelona comunicó su retiro del balompié profesional en noviembre de 2022, en medio de los rumores de infidelidad en contra de la madre de sus dos hijos. Desde aquel entonces se ha abocado a pleno a difundir sus proyectos digitales.

El también dueño de la empresa Kosmos -dedicada al desarrollo de juegos en líneas y productos de streaming- ya había lanzado el Mundial de globos (2021), que en 2023 cumplirá su tercera edición, y siguiendo esa línea, fundó la “Kings League”, una variante del fútbol tradicional que ha revolucionado las redes sociales y los niveles de audiencia.

Junto a los hijos que tiene con Shakira (Foto: Gerard Piqué Fans / Instagram)

GERARD PIQUÉ, FUNDADOR DE LA “KINGS LEAGUE”

Como ocurrió con el Mundial de Globos, el catalán llevó a cabo esta idea de la mano de su amigos y socio, el streamer Ibai Llanos, una de las máximas personalidades mundial en la Internet. El torneo, que tiene variantes significativas a las reglas del fútbol, ha sido todo un éxito en su primera edición.

No en vano, la final fue celebrada a estadio lleno en el Camp Nou, sede del Barcelona. en donde más de 90 mil personas se dieron cita en un evento que ha marcado un antes y un después en las actividades del mundo del streaming.

Gerard durante la coronación de la primera edición de la "Kings League", llevada a cabo en el Camp Nou (Foto: Gerard Piqué / Instagram)

GERARD PIQUÉ SEÑALA QUE LOS MEXICANOS LE TIENEN “HATE” TRAS SU DECISIÓN EN LA “KINGS LEAGUE”

En ese contexto es que el examado de “Shak” y hoy celeb de las redes se ha ganado el “hater” de los aztecas. Así lo ha señalado el propio Gerard en una transmisión en vivo del 17 de abril en su cuenta de Twitch.

“Quiero decir algo que no me pueda caer hate, pero a los mexicanos no los puedo tocar. Cuando tuve lo de Aniquiladores no sabes lo que fue, tuve que repetir los dos minutos en el juego y me cayó de todo”, dijo entre risas Piqué. El video se ha viralizado en diversas plataformas sociales.

Y es que los aficionados mexicanos renegaron del presidente de la liga cuando cambió una regla en pleno partido y agregó dos minutos de más, lo que provocó la derrota del equipo Aniquiladores encabezado por Juan Garnizo, un streamer colombiano que radica en México.

Los internautas mexicanos son seguidores de la liga de streamers ya que se sienten representados por Aniquiladores y por Pío FC, equipo de la regiomontana Samantha Trevino Rivera, “Rivers”.

LA RAZÓN DEL “HATE” DE LOS MEXICANOS A GERARD PIQUÉ EN LA “KINGS LEAGUE”

La cuestión ocurrió así. Rayo Barcelona se quedó con el triunfo del que ha sido el juego más polémico de toda la temporada, pues el equipo catalán estaba arriba en el marcador por la mínima sobre Aniquiladores. Fue en ese momento que Piqué cambió la regla y dijo que sólo un jugador de cada equipo podría anotar los goles.

Aún así al final del encuentro, Aniquiladores ganaba 3-1, y tras algunas deliberaciones por petición del presidente de Rayo Barcelona, Gerard anuló dos goles del equipo de Guarnizo, que terminó perdiendo 3-2 en los dos minutos que se repitieron por órdenes del oriundo de España.