En estos momentos te damos la posibilidad de que te conozcas un poco más. Y es que aquí te presentamos una prueba viral psicológica capaz de revelarte el lado oculto de tu personalidad. Sí, tal y como acabas de leer. A continuación te explicaremos cómo participar en este test visual que es un éxito en redes sociales como Facebook.

Lo único que tienes que hacer es responder la siguiente pregunta: ¿Qué ves primero en la imagen? Nada más. No es nada del otro mundo. Según iProfesional, tu respuesta te brindará esa información valiosa sobre tu forma de ser.

El detalle está en que debes ser honesto(a) a la hora de contestar. En la ilustración solo hay dos opciones posibles: un pueblo y un elefante. Ten en cuenta que cada alternativa posee un significado distinto en esta prueba viral psicológica.

Imagen de la prueba psicológica

¿Qué ves primero en la imagen? (Foto: iProfesional)

Respuestas de la prueba psicológica

Pueblo (casas, árboles y pájaros)

Si lo primero que viste fue el pueblo, eres una persona enfocada en la libertad, que prefiere no depender de nadie. Te gusta hacer todo por tu cuenta y te consideras feliz. Te cuesta confiar, por lo que no esperas nada de nadie para no decepcionarte. A veces pierdes el control de tus emociones y ello te genera problemas, pero eres una persona divertida, con talento e interesante. Piensas de manera positiva, confías en ti y siempre llamas la atención.

Elefante

Si lo primero que viste fue el elefante, es probable que te encuentres en una etapa de tu vida donde no confías mucho en ti mismo. Posiblemente te sientes vulnerable, incluso en este momento. Eres alguien amable, que destaca por su honestidad y por mantener buenas relaciones sociales. Una persona humilde, crédula y generosa. Sueles sentir que estás atrapado(a) en el pasado. Es por esa razón que debes avanzar. No pienses negativo.

