Habitualmente, soy una persona que está acostumbrado a visualizar series, películas o jugar en alguna consola durante mis ratos libres, pero llega a tal punto que me parece monótono y deseo realizar otros tipos de actividades que sean beneficiosas. Una gran opción son los retos matemáticos que, particularmente, me fascinan porque suelen despertar mis capacidades de una forma rápida. Fue así que traté de resolver un ejercicio mental que miré en las redes sociales; sin embargo, mis habilidades no fueron suficientes debido a que se me agotó el tiempo. ¿Te animas a este desafío? Recuerda, contarás con un total de 10 segundos para superarlo. ¡Mucha suerte!

Imagen del reto matemático

Te explico. Se trata de un enunciado matemático que presenta división, multiplicación, suma y resta. Solo debes aplicar esos conocimientos que te enseñaron desde que eras un pequeño. Aunque te parezca increíble, solo el 5% acertó con la respuesta. ¿Estás preparado para realizar tu único intento?

RETO MATEMÁTICO | No te apresures, pues la calma es la clave del triunfo. (Foto: Creación Depor)

Solución del reto matemático

Tal como enseñaron desde la infancia, debiste iniciar con la multiplicación y división. Logrado ello, procede a continuar con el desarrollo de la operación de izquierda y derecha. Para un mejor entendimiento, te lo explicaré en la siguiente solución:

PASO 1: 3 x 0 = 0 y 10 / 2 = 5

3 x 0 = 0 y 10 / 2 = 5 PASO 2: el enunciado sería 7 - 0 + 5

el enunciado sería 7 - 0 + 5 PASO 3: 7 - 0 + 5 = 12

Por lo tanto, el resultado final de este reto matemático es 12. ¿Acertaste con esta respuesta o te equivocaste? Sea lo que hayas obtenido, estas pruebas son encargados de incrementar tus conocimientos en esta rama. ¡Sigue así!

¿Este reto matemático te pareció entretenido porque te permitió demostrar tus capacidades mentales? Estas pruebas resultan muy interesantes, pues te mantendrán concentrado y son perfectas para ejercitar tu cerebro. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos matemáticos en Depor, y listo. ¿Te animas?

