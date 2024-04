Siempre me he considerado una persona que le agrada enfrentar cualquier desafío, pues no me permito darme por vencido sin haberlo intentado. Fue así que conocí este reto matemático que al leer sus instrucciones indicaba que presentaba una dificultad elevada y me animé a resolverlo, pero efectivamente era cierto. La cantidad de 10 segundos no fueron suficientes en analizar cuál es su solución y sufrí una derrota más. Es por esta razón que quise mostrártelo con la finalidad de que te decidas a activar tus neuronas y descubras respuesta en el tiempo señalado. ¿Será suficiente para que superes este juego mental?

Imagen del reto matemático

En esta oportunidad, apreciarás un total de cinco enunciados de suma, pero te habrás dado cuenta que las respuestas no coinciden. Déjame explicarte que es como un acertijo matemático que deberás descubrir la fórmula para obtener la victoria. Concéntrate y analiza rápido porque tendrás un máximo de 10 segundos.

RETO MATEMÁTICO | Tienes que ser audaz para superar esta prueba mental. (Foto: Creación Depor)

Solución del reto matemático

A continuación, te explicaré cuál era la fórmula que debiste aplicar para hallar la solución de este reto matemático. No era tan complicado como te lo indiqué, pues la concentración era la clave del triunfo. ¡Presta atención a los detalles!

Solo tuviste que colocar como resultado el dígito del segundo sumando y sumar ambos números del enunciado. Un ejemplo 1 + 3 = 3 (1+3) = 34

5 + 2 = 2(5+2) = 27

5 + 1 = 1(5 + 1) = 16

3 + 5 = 5(3 + 5) = 58

2 + 4 = 4(2 + 4) = 46

Bajo esa lógica, la respuesta de este reto matemático es 46. Este tipo de problemas son adecuados para el cerebro humano, pero su objetivo principal es mantenerte entretenido durante tus ratos libres. ¡Sigue desarrollando estos ejercicios!

