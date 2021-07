En los últimos meses, los retos virales se han adueñado de Internet a causa de su gran contenido, el cual resulta entretenido para miles de personas que se encuentran guardando confinamiento por la pandemia del coronavirus (COVID-19). Ahora, te hemos traído un nuevo desafío que solo un pequeño porcentaje del 5% de participantes ha podido resolver en el tiempo establecido. Como nosotros sabemos que te gustan los desafíos que abundan en Facebook y en otras redes sociales, aquí te presentamos uno que hará que pases un buen momento. Ten presente que solo un ojo entrenado lo logrará.

Son tres figuras o imágenes que debemos encontrar en este acertijo visual de hoy. Como lo dice el titular de esta nota, debemos hallar el pie que está escondido por ahí, así como también un arpa y un corazón. ¿Te crees capaz de responder adecuadamente esta prueba que se ha vuelto tendencia en redes sociales y donde muchos ‘pisaron el palito’ para caer derrotados?

Si quieres saber qué te encontrarás en este desafío visual, te daremos una pequeña idea de lo que verás, algo que ha sido muy comentado y tendencia en países como España, Argentina, Perú, Colombia y México. Para comenzar, verás una imagen compuesta por una simpática ave de colores. Ahí, las figuras se ocultaron de tal forma que te dará la sensación de que todo está normal, pero no, hay que encontrarlas. La idea es hacerlo, pero solo tienes 10 segundos para ello.

IMAGEN VIRAL

Ubica en el desafío visual del pájaro la imagen de un pie, un arpa y un corazón. (Facebook)

¡Te felicitamos por haberlo cumplido en el tiempo solicitado! ¿Qué? ¿Aún no has logrado dar aún con todos los objetos? ¡Uy, creímos que sí! De antemano, sentimos haberte puesto un desafío tan complicado, pero te habíamos advertido que no iba a ser fácil. Pero ojo, no te sientas mal, es que no es un reto ‘disponible’ para todos. Tal es así que solo un grupo selecto lo ha encontrado en ese parámetro de segundos.

Parece que ya pasaron los 15 segundos. ¿Necesitas más tiempo para resolver el acertijo? Adelante, tómatelos, busca las imágenes que te hacen falta. Como podrás observar en la gráfica que te mostramos, el desafío no es tan simple como seguro creíste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. Tómate un respiro y vuelve al ruedo, pero si no consigues hallarlo, más abajo te mostramos en dónde se encontraba.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

¿Lo encontraste? ¿Nada aún? Tranquilo, no te sientas mal por darte por vencido. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, descuida, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Solución: aquí se encuentran las imágenes del pie, el arpa y el corazón. (Facebook)

¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? ¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? Si fue así, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

