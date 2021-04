Los test y retos virales son los más buscados actualmente en Internet. A raíz de la pandemia del coronavirus (COVID-19), miles de usuarios consideran que este tipo de pruebas son los ideales para entretenerse en estos tiempos de confinamiento. Ahora, te hemos traído un nuevo desafío donde deberás encontrar a los 15 países y locaciones que se encuentran ocultos en las palabras que te daremos más abajo. ¿Estás listo?

Como bien sabemos, cada día surgen nuevos retos virales que se hacen populares en diferentes redes sociales como Facebook y Twitter. Si bien es cierto, el contenido de estas pruebas es variado, pues encuentras desde desafíos matemáticos como también relacionados a las letras. En esta ocasión, deberás hallar a las 15 países y locaciones que se encuentran escondidos en las palabras que te brindaremos a continuación.

Te recomendamos ubicarte en un lugar donde haya poco ruido, pues necesitarás de mucha concentración. ¿El tiempo límite? A causa de que son 15 palabras las que deberás encontrar, hemos decidido brindarte 60 segundos como máximo para dar con el resultado. Recuerda que en caso no puedas hallar a todas, podrás descubrirlas líneas más abajo.

Imagen del reto

Encuentra a las 15 palabras ocultas en la imagen que es tendencia en redes sociales. (Foto: Pinterest)

Palabras

AMOR

SILBAR

NOGUERA

PANEL

ARCAICO

NECRÓFILA

COBRADO

INTEGRARLA

TANGERINA

PRISA

PAGAR

HINCA

ACUERDO

ALEGRÍA

Si aún no has podido encontrar a los 15 países y locaciones en las palabras de arriba, no te preocupes, pues hemos decidido brindarte 20 segundos más para que puedas hallar a todos los objetivos del reto viral. Recuerda que solo el 20% de usuarios que se animaron a rendir la prueba pudo culminar el reto satisfactoriamente. Confiamos en ti y en tus habilidades visuales. ¡Vamos!

Solución del reto

Si llegaste hasta este puntos es porque quizás no hallaste a los 15 objetivos, pero en caso no fuese así, déjanos felicitarte por tus grandes habilidades visuales. Como prometimos líneas más arriba, te diremos todas las palabras que se encontraban ocultas en la imagen que ya es tendencia en redes sociales.

Amor – Roma

Silbar – Brasil

Noguera – Noruega

Panel – Nepal

Arcaico – Croacia

Necrófila – Florencia

Cobrado – Córdoba

Integrarla – Inglaterra

Tangerina – Argentina

Prisa – París

Pagar – Praga

Hinca – China

Acuerdo – Ecuador

Alegría – Algeria

Latencia – Alicante

¿Qué te pareció el reto? ¿Fue fácil de resolver? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Auto Lamborghini realizó espectacular maniobra para eludir a la policía. (Tik Tok)