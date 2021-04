Los niños aprenden las operaciones básicas en su etapa de escolarización, una de ellas es sumar. Al pasar los años, se incorporan diversos ejercicios como las ecuaciones para complejizar la capacidad del razonamiento. Este reto viral de La Nación es carácter matemático y se volvió tendencia en redes sociales porque nos muestra dos operaciones matemáticas y la misión es hallar que representa cada letra.

Sobre un fondo amarillo, tenemos un enunciado compuesto de tres sumandos y un resultado. A uno y otro lado del igual, algunos valores han sido reemplazados por letras de la A a la D. ¿Qué hay que hacer? Descubrir cuál es el valor de esas incógnitas. Para hacerlo, es necesario tener en cuenta dos premisas: a) cada letra tiene siempre el mismo valor numérico y b) A < 5.

Hay que ser sinceros, por algo este desafío ha sido tendencia entre los usuarios de las redes sociales de países como España, Argentina, Colombia, México o Estados Unidos. Y es que han sido muy pocos los usuarios que han dado con la solución matemática. Es más, a ellos les dieron solo 30 segundos, pero nosotros somos más benevolentes y te brindamos un minuto para que des con la respuesta.

¡Muchas felicidades por haber resuelto el desafío en el minuto que te solicitamos! ¿Qué? ¿Después de ese tiempo, aún no has logrado dar aún con todas los valores? Sentimos haberte puesto un desafío tan complicado, pero te habíamos advertido que no iba a ser fácil. Pero ojo, no te sientas mal, es que no es un reto ‘disponible’ para todos. Tal es así que solo un grupo selecto lo ha encontrado en ese parámetro de segundos.

Tomando en cuenta esas premisas, la suma se resuelve como cualquier otra, de derecha a izquierda: 7 + 4 + C es igual a un número que termina en 2. Si le asignamos a la letra C el valor 1 obtendremos como resultado 12. A saber: 7 + 4 + 1 = 12.

En la siguiente columna, 5 + B + 6 es igual a un número terminado en 5. Si le asignamos a la letra B el valor 3 y sumamos el 1 que nos sobraba obtendremos como resultado 15.

Finalmente, llegamos a la columna de la centena y, como sabemos, debemos obtener un número de cuatro cifras que termina en 52. Procedemos a reemplazar los valores y sumamos.

A + 2 + B = CD52

A + 2 + 3 = 1D52

En este punto cobran relevancia dos elementos. El número que debemos obtener es de dos cifras y comienza con 1. Además, desde un primer momento sabemos que A es menor a 5.

Le asignamos el valor 4 a la letra A, tomamos el 1 que nos sobraba y completamos el número de cuatro dígitos como muestra la imagen que sigue.

