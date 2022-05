Un nuevo acertijo visual se encargará de poner a prueba tus habilidades de percepción e intuición. La misión de hoy es hallar a una bailarina que se encuentra oculta entre una serie de flamencos ubicados en fila. Para esta ocasión, no existe un tiempo límite del reto viral. Recuerda que estos desafíos significan una gran ayuda a nivel mental y puedes resolverlo junto a familiares o amigos.

Como ya es costumbre, en Depor encontrarás, día a día, los mejores retos virales o desafío visuales que te ayudarán a entretenerte con el fin de pasar una horas de ocio bueno, porque este tipo de pruebas ayudan siempre a mejorar tu nivel cognitivo y perceptual.

Además, si te topaste con uno que no es de tu nivel, no te preocupes, ya que la mochila de virales de este medio es tan gigante que hallarás desde los más fáciles hasta más complicados. Atrévete a resolver este acertijo visual que requiere hallar a la bailarina oculta entre los flamencos de la imagen.

IMAGEN COMPLETA

¿La bailarina donde ésta? Resuelve el reto viral y descubre dónde se ubica entre los flamencos. (Pinterest)

En las últimas décadas se han ingeniado métodos para fortalecer el cerebro y prevenir los diferentes tipos de demencias, haciendo especialmente populares los ejercicios de gimnasia mental o acertijos visuales. El presente desafío no tiene un tiempo límite, pero te recomendamos descubrirlo lo más rápido posible.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

A estas alturas, tú debes saber que tienes que haber dado con lo que te pide el acertijo visual. De no ser así, no tengas problemas. Nuestra misión es brindarte todas las respuestas a estos desafíos y tampoco podemos juzgarte si eres de las personas que no lograron una respuesta inmediata. Sabemos que no es fácil, pero te recomendamos aplicarte también para entrar a este grupo selecto.

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

¿QUÉ ES UN RETO VIRAL?

Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos. Eso sí, todos son igual divertidos.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LOS RETOS VIRALES?

Los retos virales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos visuales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.

