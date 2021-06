Además de divertir, muchos de los desafíos que abundan en Facebook y otras redes sociales son capaces de poner a prueba la visión de uno. Como sabemos que te gustan, ahora te traemos un reto viral en el que tienes que hallar las claquetas diferentes al resto en una imagen.

No te vamos a mentir. El 98 % de participantes no superó este desafío; sin embargo, eso no hace que no sea entretenido. Para cantar victoria, deberás ser paciente. Ten en cuenta que nadie te apura, así que tienes todo el tiempo del mundo para observar detenidamente la ilustración.

Es necesario mencionar que el reto viral presentado en esta nota fue creado por Noticieros Televisa, que lo publicó en su página web, exactamente el 29 de septiembre de 2020. A la fecha, es uno de los más comentados en Facebook y otras redes sociales.

Imagen del reto viral

En la ilustración hay claquetas distintas al resto y tu tarea es ubicarlas. (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del reto viral

Como podemos apreciar en la imagen, las claquetas parecen exactamente iguales, pero no. Si prestamos atención a los detalles, nos daremos cuenta que hay 3 que tienen flechas que apuntan en sentido contrario y por lo tanto son diferentes al resto. Si no pudiste encontrarlas, aquí abajo sabrás sus ubicaciones.

Aquí están las claquetas diferentes. (Foto: Noticieros Televisa)

En países como México, Estados Unidos y España, el reto viral no deja de ganar participantes. Para miles de usuarios, es uno de los desafíos más difíciles y divertidos que circulan en Internet. ¿Qué nos dices tú? Déjanos tus comentarios.

