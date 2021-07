Hay que comenzar el día de la mejor manera posible. Por esa razón, te presentamos un reto viral que promete divertirte por su nivel de dificultad. Para superarlo, debes hallar las flores sin polen y las que solo tienen una hoja. ¿Crees ser capaz de hacerlo?

No te vamos a mentir. Debido a que es complicado, son pocos los usuarios de Facebook y otras redes sociales que han cantado victoria. Pero no permitas que eso te quite las ganas de participar. Tú puedes decir “lo logré”. Solo es cuestión de que te lo propongas. La paciencia debe estar de tu lado.

Este reto viral no es nuevo, pero sí de los mejores. Lo creó Noticieros Televisa, que lo publicó en su página web, exactamente el 28 de noviembre de 2020. A la fecha, no deja de ser compartido por usuarios de México, Estados Unidos y España.

Imagen del reto viral

¿Puedes hallar las flores sin polen y las que solo tienen una hoja? (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del reto viral

En la ilustración hay una gran cantidad de flores. Si prestas mucha atención a los detalles, te darás cuenta que tres flores están sin polen y dos solo tienen una hoja. Ubicarlas no es tarea sencilla y por eso a continuación te indicaremos dónde están.

Aquí están las flores sin polen y las que solo tienen una hoja. (Foto: Noticieros Televisa)

Permite que más personas se diviertan al igual que tú. Lo único que tienes que hacer es compartir el desafío con tus familiares y amigos. Eso es todo. Por otro lado, cuando quieras entretenerte nuevamente, visita la página web de Depor, pues aquí tenemos bastantes retos virales.

TE PUEDE INTERESAR