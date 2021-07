Acabas de llegar a la nota donde la diversión está asegurada. Y es que aquí te presentamos un reto viral que es difícil de superar. Consiste en ubicar a los buzos que usan lentes en lugar de visores. Si ya te animaste a participar, presta mucha atención a los detalles de la imagen.

En Facebook y otras redes sociales se comenta que probablemente este desafío sea uno de los más complicados que se han creado hasta la fecha. Ello a raíz de que el 97 % no pudo cantar victoria. Simplemente increíble, ¿no?

Pero no te desanimes. Confía en tu capacidad. Si observas detenidamente la imagen, acabarás diciendo “lo logré”. Solo no estés pensando en el tiempo que te demorarás buscando. Al fin y al cabo no hay un límite. Eso juega a tu favor.

Imagen del reto viral

Observa detenidamente la imagen y encuentra a los buzos que usan lentes en lugar de visores. (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del reto viral

No te pongas triste si en caso no pudiste superar el desafío. Sabemos que tiene un elevado nivel de dificultad. Es por eso que a continuación te daremos a conocer dónde se encuentran los buzos que usan lentes en lugar de visores.

Aquí están los buzos que usan lentes en lugar de visores. (Foto: Noticieros Televisa)

Noticieros Televisa se encargó de crear el reto viral presentado en esta nota. Lo publicó hoy en su página web. Usuarios de distintos países del mundo, como México, Estados Unidos y España, no tardaron en replicarlo en Facebook y otras redes sociales.

