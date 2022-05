Con este reto viral te divertirás como nunca antes. Ya verás que sí. ¿En qué consiste? Debes ubicar el elemento que no tiene par en solo 5 segundos. Son pocas las personas que dijeron “lo logré” en el desafío, así que prepárate.

La clave no es otra que observar con atención la imagen diseñada por genial.guru, que nos muestra la cena de dos personas, aparentemente, en un restaurante. Si te distraes en este acertijo, pierdes, pues hay bastantes cosas sobre la mesa que aparece en la ilustración y no cuentas con mucho tiempo.

Ya sabes todo lo importante relacionado a este reto viral, así que no lo pienses tanto y participa. Recuerda que Depor solo quiere que te entretengas en tus tiempos libres. ¿Qué mejor forma de hacerlo que con esta clase de desafíos?

Imagen del reto viral 2022

¿Eres capaz de encontrar el elemento que no tiene para en esta ilustración? Solo cuentas con 5 segundos para hacerlo. (Foto: genial.guru)

Respuesta del acertijo visual

El elemento que no tiene par en la imagen es la vela encendida que aparece sobre la mesa. Nosotros te felicitamos si es que diste esa respuesta en el tiempo establecido. Si no pudiste superar el acertijo, no te sientas mal, pues esto es un juego.

Aquí está el elemento que no tiene par. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

¿Cuál es el origen de los retos virales?

Los retos virales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos visuales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.