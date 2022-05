Hoy te presentamos un reto viral que requiere amplia creatividad y capacidad de percepción para poder resolverlo en la cantidad de tiempo indicada. Son 15 segundos como límite para hallar la cantidad exacta de triángulos en la presente ilustración. Recuerda que en las matemáticas y este tipo de retos virales toda forma de ver una imagen es válido y puede beneficiarte para resolver este desafío.

Genial.guru intenta hacerte relajar de cualquier manera y esta vez te recomienda, junto a Depor, un reto viral en el cual no podrás cantar victoria rápidamente. Tienes 15 segundos para resolver la ilustración y mantenerte concentrado para contar la cantidad exacta de triángulos en la imagen.

La tarea no es nada fácil de realizar, aunque si encuentras la forma de realizar el conteo se te hará fácil. Miles de usuarios emiten comentarios en Facebook por lo que te recomendamos ser mucho más cuidadoso para resolver este reto viral . Prepárate y alista tu cronómetro para poder hallarlo en el tiempo adecuado.

IMAGEN COMPLETA

¿Podrás reconocer la cantidad exacta de triángulos en este reto viral? Solo tienes 15 segundos. (Pinterest)

La imagen presentada consiste en el conteo correcto de triángulos ubicados en forma ordenada. Para poder encontrar la respuesta, te recomendamos una amplia capacidad de percepción e imaginación porque todo tipo de formas es válido y así podrás llegar a la cantidad exacta.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Si llegaste hasta este punto, te contamos que no pudiste resolver el reto viral. Sin embargo, no te preocupes porque no dudamos tampoco de tu capacidad visual para resolver este tipo de problemas. Además, es una cuestión de sentido común. Para no crearte más ansias, presentamos la siguiente imagen con el conteo absoluto de los triángulos en sus distintas formas.

¿Podrás reconocer la cantidad exacta de triángulos en este reto viral? Solo tienes 15 segundos. (Pinterest)

¿Te gustó el reto viral de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN RETO VIRAL?

Si tienes algo de tiempo libre y deseas aprovecharlo al máximo, un reto viral -también conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos- es la mejor forma de entretenimiento que puedes encontrar en Internet. ¿En qué consiste? Sus premisas son muchas, pero las más populares son la de encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen antes de cumplirse el tiempo límite.

TE PUEDE INTERESAR