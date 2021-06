Permite que tu tiempo libre esté lleno de diversión participando en un desafío. El que te presentamos en esta nota es un éxito en Facebook y otras redes sociales. No cualquiera es capaz de superarlo. El reto viral consiste en encontrar el corazón entre los caracoles.

Antes de sumarte a esta prueba visual, te informamos que el 95 % de participantes no pudo cantar victoria. Eso la vuelve una de las más difíciles que existen en la actualidad, pero no imposible. No te desanimes y confía en tu capacidad.

Gergely Dudás fue quien creó la ilustración que acompaña esta nota. Él la publicó en su página web (dudolfblogspot.com) y de inmediato dio que hablar en México, Estados Unidos y España. Es por esa razón que ya circula en Facebook y otras redes sociales.

Imagen del reto viral

Tu tarea de hoy es hallar el corazón entre los caracoles. (Foto: thedudolf.blogspot.com)

Respuesta del reto viral

Este reto viral no tiene un límite de tiempo, pero si ya te cansaste de buscar el corazón y deseas saber dónde está, aquí abajo podrás averiguar su ubicación. No te sientas mal por fallar, recuerda que el fin de todo desafío es divertir a las personas.

Aquí está el corazón. (Foto: thedudolf.blogspot.com)

Ya lo hemos dicho antes, pero creemos necesario volverlo a mencionar. En Depor sabemos muy bien que a muchos usuarios les gusta poner a prueba su visión con retos virales. Debido a ello, constantemente damos a conocer desafíos para que participen.

