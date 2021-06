Todos los días aparecen publicaciones en Facebook y otras redes sociales que tienen como ‘estrellas’ a animales. Ninguna ha conmovido tanto como la protagonizada por un perro llamado ‘Cuchufleto’. Él llora mientras espera la llegada de su dueño fallecido en una mina de México. A continuación, te contaremos su historia viral.

El can forjó un fuerte lazo de amistad con su propietario, Gonzalo Cruz Marín, quien lamentablemente es uno de los siete mineros que murieron en Micarán, una mina ubicada en Múzquiz. El fallecimiento de las personas se debió a una inundación que rompió el techo y las paredes del lugar.

Sandra Idalia Briseño, esposa del difunto Gonzalo, en diálogo con 15 Sabinas, de acuerdo a la publicación realizada en Facebook, exactamente el 15 de junio del presente año, sostuvo que el perro solía acompañar a su dueño a su trabajo durante la mañana. Luego regresaba a casa para comer y tomar agua. Cuando ya era tarde y se daba cuenta que su mejor amigo no volvía, iba a buscarlo. Ingresaba a la mina con tal de estar a su lado.

Cuando llegó el día del accidente, ‘Cucho’, como le dicen cariñosamente al can, estuvo rascando en la zona del derrumbe con desesperación. “Estaba aferrado porque sabía que ahí estaba mi esposo”, contó la mujer.

Debido a que el perro no ha vuelto a ver a su mejor amigo, ha perdido la alegría que lo caracterizaba. No quiere comer y, según indicó la señora Sandra, hasta ha llorado de pena. Él espera la llegada de su dueño fallecido. Sin duda, la historia viral de ‘Cuchufleto’ demuestra el gran amor que puede llegar a sentir un can hacia su dueño. En redes sociales como Facebook se habla bastante sobre el animal.

