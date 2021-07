¿Te diste cuenta qué hora es? El reloj marca que ya es tiempo que dejes todo lo que estés haciendo y participes en un reto viral. En esta nota te presentamos uno que es considerado en Facebook y otras redes sociales como “uno de los más divertidos” por ser difícil de superar. Lo que tienes que hacer es ubicar los cascanueces con la boca abierta en una imagen.

Si tienes pensado demostrar que puedes cantar victoria en este desafío, te recomendamos que te relajes lo más que puedas antes de participar, ya que los mencionados cascanueces están perfectamente escondidos. Tanto así que el 98 % no pudo decir “lo logré”. Busca con calma. No te estreses. Juega a tu favor el hecho de que no hay un tiempo límite.

Noticieros Televisa se encargó de crear el desafío. Lo publicó en su página web, exactamente el 4 de enero del presente año. Si bien ya tiene tiempo circulando en Internet, todavía sigue dando la hora en México, Estados Unidos y España. Increíble, ¿no te parece?

Imagen del reto viral

Observa detenidamente la ilustración y halla los cascanueces con la boca abierta. (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del reto viral

Como llegaste a este punto de la nota, es probable que no te haya ido muy bien en el reto viral. Si quieres saber dónde están los cascanueces con la boca abierta, solo tienes que ver la imagen que está aquí abajo. En total son 3 los que se pide encontrar en este desafío.

Aquí están los cascanueces con la boca abierta. (Foto: Noticieros Televisa)

Te pedimos que en los comentarios nos cuentes qué tal te pareció el reto viral presentado en esta nota. En Depor siempre nos preocupamos por darte el contenido con la mejor calidad posible. Si deseas participar en más desafíos, no dudes en visitar nuestra página web.

