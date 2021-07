No digas que no te avisamos. Aquí puedes divertirte participando en un reto viral. ¿En qué consiste? Tienes que hallar los rollos de papel higiénico diferentes al resto en la imagen. ¡Ten en cuenta que no hay un límite de tiempo para cantar victoria!

Este desafío garantiza entretenimiento sano desde la comodidad de tu casa debido a que posee un alto nivel de dificultad. No cualquiera es capaz de superarlo. Precisamente, ello se comenta bastante en Facebook y otras redes sociales.

La clave para cantar victoria es prestar mucha atención a los detalles. Si lo haces, estamos seguros que acabarás diciendo “lo logré”. ¡Tú puedes! Dicho ello, no pierdas más tiempo y súmate al reto viral del momento en países como México, Estados Unidos y España.

Imagen del reto viral

¿Puedes encontrar los rollos de papel higiénico diferentes al resto en la ilustración? (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta de reto viral

En total hay 2 rollos de papel higiénico que son diferentes al resto en la imagen. Si te cansaste de buscar, te informamos que a continuación podrás averiguar dónde está cada uno. No te sientas mal si fallaste. Esto es un juego. A veces se gana y a veces se pierde. Cabe recalcar que este reto viral es una creación de Noticieros Televisa, que lo publicó en su página web, exactamente el 13 de noviembre de 2020.

Aquí están los rollos de papel higiénico diferentes al resto. (Foto: Noticieros Televisa)

Recuerda que los desafíos, que abundan en Facebook y en otras redes sociales, existen por una razón: buscan divertir a las personas. Si te gustó el reto viral, no dudes en compartirlo con tus familiares y amigos. ¡Pronto te daremos a conocer una nueva prueba visual en Depor!

