Un video viral se ha convertido en uno de los más reproducidos en esta semana debido a que muestra una singular conversación que tuvo una pareja en un restaurante. Resulta que una joven le dijo a su novio italiano que quería piña en una pizza. La reacción de este al escucharla llamó la atención de muchos internautas de TikTok y otras redes sociales.

El clip que motivó esta nota fue dado a conocer por la cuenta de TikTok llamada @carloandsarah, exactamente el 19 de junio del presente año. En la grabación se aprecia que a Sarah se le había antojado comer pizza con piña, pero no sabía si en el establecimiento en el que se encontraba con Carlo (su pareja) se la podrían dar.

“Carlo, ¿crees que si pido piña en una pizza, me la darían?”, le preguntó la joven. “No lo sé, pero si haces algo así, no puedo seguir viviendo aquí”, le respondió el muchacho inmediatamente. Al escucharlo, la chica le indicó que no entendía por qué era malo, pues en Estados Unidos hay muchas personas que comen pizza con piña.

“Sé que lo hacen en Estados Unidos. Lo intento, está bien, está bien, no puedo decir que no sea bueno. Pero si alguien sabe que eres mi prometida y aquí pides piña, me tengo que ir de aquí”, sostuvo el hombre.

“Tan dramático”, le respondió Sarah. “¡Tan dramático! ¡Piña en la pizza!”, manifestó después Carlo. La conversación que ambos tuvieron, y que fue registrada en un video viral, no deja de causar revuelo en TikTok y otras redes sociales.

