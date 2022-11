¿Cómo te va en los retos virales que poseen un límite de tiempo? Te preguntamos eso porque, en esta nota de Depor, está un desafío en el que debes ubicar la taza de café en la imagen, pero en solo 5 segundos. ¿Te animas a participar? ¡Aprovecha que ya es fin de semana! Si sales victorioso(a), alcanzarás la gloria.

Como la prueba tiene un alto nivel de dificultad, no cualquier persona es capaz de superarla. Eso se comenta bastante en las redes sociales. ¿Cuál es la clave del éxito aquí? Estar sumamente concentrado(a). Solo así prestarás mucha atención a los detalles de la ilustración que, si no te has dado cuenta, fue elaborada por genial.guru.

El reto viral que presentamos en esta oportunidad pondrá a prueba tu visión como ningún otro desafío que circula en Internet. ¡Ojo con eso! Luego de participar no es mala idea compartirlo con tus seres queridos. Estamos seguros que ellos te lo agradecerán porque les divertirá bastante sumarse a la prueba.

Mira aquí la imagen del reto viral

¿Qué se aprecia en la imagen del reto viral? Pues el armario de una mujer, el cual está repleto de ropa. Realmente hay bastante, pero también está ahí una taza de café. Al parecer, la chica se olvidó de llevarla a la cocina. Tú tienes que ayudarla a encontrarla. Solo cuentas con 5 segundos para ubicarla. ¡Vamos!

A simple vista no se aprecia la taza de café en esta ilustración. (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del reto viral

La taza de café no debería estar en el armario, pero bueno, a veces uno deja las cosas en el sitio incorrecto. Si la pudiste hallar en el tiempo establecido, ¡felicidades! ¡Superaste el reto viral! Pero si en caso no fuiste capaz de ubicarla, mira la siguiente imagen para saber dónde está exactamente. Recuerda siempre que esto es un juego, así que no te sientas mal por fallar.

En esta imagen se indica dónde está la taza de café. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto?

Un reto viral es lo que necesitas para divertirte. Consiste en hallar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Es necesario mencionar que algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

