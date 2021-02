¿Te animas a intentarlo? No hay día que las redes sociales no nos sorprendan y este inicio de semana no podía ser la excepción. Los desafíos visuales continúan a la ‘orden del día’ y aquí te mostramos uno ha sido tendencia entre millones de usuarios. ¿Crees tener lo necesario para hallar la respuesta? Este reto viral está generando más de un problema a los usuarios de las redes sociales.

Cientos han tratado de desafiar sus límites, pero muy pocos han logrado cosechar frutos. Ahora bien, a continuación te brindamos más detalles del reto que tiene loco a más de uno. Todo lo que tienes que hacer es mirar la imagen y buscar el error. ¿Así de fácil? Sí. Sin embargo, solo cuentas con 20 segundos para hacerlo. ¿Te crees capaz de hallarlo? Adelante. Prueba suerte y abre bien los ojos.

IMAGEN COMPLETA

Antes de continuar, vale recordar que estos retos, que te trae Depor , son parte de una mochila de desafíos que vienen siendo tendencia en redes sociales y fueron publicados en los últimos días. Muchos de estas notas son virales en países como Estados Unidos, México, Perú, Argentina, Colombia y España, por lo que su calidad está probada.

Mira la imagen y encuentra el error en la imagen que causa sensación en redes sociales (Foto: Facebook)

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Qué pasó? ¿El tiempo de quedó cortó? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

El error de la imagen radica en que el bus carece de algunos elementos obligatorias para poder transitar por cualquier calle. Primero, al vehículo le faltan los retrovisores, clave para no sufrir algún accidente en el camino. Asimismo, tampoco tiene parabrisas, algo imperdonable teniendo en cuenta que sin ellos la luna queda desprotegida. Ahora, velo por ti mismo.

Solución: mira dónde se encontraba el error en la siguiente imagen (Foto: Facebook)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

