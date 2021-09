Un nuevo acertijo visual está causando sensación en Facebook y otras redes sociales. Hablamos del reto viral en el que debes ubicar el hongo diferente al resto en una imagen. Para muchos usuarios, es uno de los más complicados que existe. ¿Qué nos dices tú? ¡Anímate a participar!

En la ilustración podemos apreciar una gran cantidad de hongos. Ello hace que la tarea de encontrar al distinto sea muy difícil de hacer, pero no imposible. De hecho, ningún desafío que circula en Internet es así. Tenlo en cuenta siempre.

Gergely Dudás se encargó de crear el acertijo visual de esta nota. Lo publicó en su página web (dudolf.com) y generó impacto en los internautas. Hoy en día, el reto viral tiene presencia en varias redes sociales como Facebook. ¡No deja de ser tema de conversación!

Imagen del reto viral

¿Puedes hallar el hongo distinto al resto en la ilustración? (Foto: dudolf.com)

Respuesta del reto viral

Si no pudiste ubicar el hongo diferente al resto en la imagen, no pasa nada. Aquí abajo sabrás dónde se encuentra. Recuerda que esto es un juego, así que no hay razón para sentirse mal. A veces se gana y a veces se pierde. Es normal. Lo importante es que participes y te diviertas.

Aquí está el hongo diferente al resto. (Foto: dudolf.com)

