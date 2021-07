Es hora que te diviertas desde la comodidad de tu casa. ¿Qué mejor forma que hacerlo con un reto viral? En esta nota te presentamos el desafío del momento en Facebook y otras redes sociales, que consiste en hallar el chupetín entre los helados. ¡No lo pienses más y participa!

Probablemente te tome un poco de tiempo encontrar el mencionado chupetín, pero no te preocupes por eso. Como no hay límite para cantar victoria, no te estreses. Busca con calma. La clave está en prestar mucha atención a los detalles.

Sabemos que a simple vista da la impresión que en la ilustración solo hay helados, pero eso es totalmente falso. Ten en cuenta que miles de usuarios de México, Estados Unidos y España, ya se animaron a participar en este desafío y aseguraron que se divirtieron.

Imagen del reto viral

¿Eres capaz de encontrar el chupetín entre los helados? (Foto: dudolf.com)

Respuesta del reto viral

Este reto viral es difícil de superar, pero no imposible. Si la suerte no estuvo de tu lado y no pudiste ubicar el chupetín entre los helados, seguramente te agradará saber que aquí abajo indicamos dónde se encuentra en la imagen.

Aquí está el chupetín entre los helados. (Foto: dudolf.com)

Gergely Dudás fue la persona que se encargó de crear la ilustración presentada en esta nota. Él la publicó en su página web (dudolf.com) y muchos internautas no tardaron en replicarla en Facebook y otras redes sociales. Es así como el reto acabó volviéndose viral.

