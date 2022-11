Tu tarea en el reto viral que Depor te trae hoy no es otra que encontrar la letra ‘B’ en la imagen, pero en solo 8 segundos. Podrás hacerlo sin problemas siempre y cuando tengas una excelente visión. ¿Te animas a participar?

Este desafío ha sido catalogado como “imposible de resolver” por muchos usuarios, pero no te asustes. Para serte honestos, eso no es verdad. Lo que pasa es que no cualquiera es capaz de superar la prueba que presentamos aquí.

Confía en tu capacidad, así como nosotros confiamos en ti. Es momento de que demuestres que tienes una visión privilegiada hallando la letra ‘B’ entre tantas ‘R’ en el tiempo establecido. ¡Abre bien los ojos!

Mira aquí la imagen del reto viral

¿Eres capaz de ubicar la letra ‘B’ en esta ilustración? (Foto: MDZ Online)

Mira aquí la solución del reto viral

Como sabemos que el reto viral es muy difícil de superar, nosotros decidimos compartir la ubicación de la letra ‘B’ en la imagen. Recuerda que si hoy te tocó fallar, mañana te irá mucho mejor.

En esta imagen se indica dónde está la letra ‘B’. (Foto: MDZ Online)

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral es capaz de hacer tu día muy divertido. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

