Si bien en Internet hay muchos retos virales que circulan en Internet, en esta nota de Depor está el mejor de todos. Es considerado así por varios usuarios debido a su nivel de dificultad. El desafío consiste en averiguar dónde está la palabra ‘porte’ en la imagen, pero en solo 8 segundos. ¿Puedes?

Para resolver una prueba que posee un límite de tiempo es importante la concentración. No puedes pretender distraerte y cantar victoria. Solo debes pensar en el objetivo. Olvídate de todo lo que tengas alrededor. ¡Ahora ya sabes cuál es la clave del éxito! ¡Aprovecha la información que te hemos brindado!

Si te concentras, observarás detenidamente la ilustración y te darás cuenta que no solo hay palabras ‘norte’, aunque parezca eso. Luego de haber participado en el reto viral de esta nota, no estaría mal que compartas el desafío con tus seres queridos. Ellos también merecen divertirse sanamente, ¿no te parece?

Mira aquí la imagen del reto viral

A simple vista no se aprecia la palabra ‘porte’ en esta ilustración. (Foto: MDZ Online)

Mira aquí la solución del reto viral

No todo el mundo es capaz de decir que pudo encontrar la palabra ‘PORTE’ en 8 segundos. Si tú fuiste capaz de hacerlo, ¡felicidades! Pero si en caso no, te pedimos que no te sientas mal. Esto es un juego. A continuación conocerás en qué parte se ubica la mencionada palabra.

En esta imagen se indica dónde está la palabra ‘porte’. (Foto: MDZ Online)

¿Qué es un reto?

Un reto viral es lo que hará que tu día sea entretenido. Consiste en ubicar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Ten en cuenta que algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También se les llama desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

