Ojo, esta vez sí nos pasamos de complicados para ponerte un desafío de esta envergadura. Creímos que ya te has cansado de retos visuales muy fáciles, así que hoy te trajimos uno que es nivel ‘Olimpo’. Sabemos que 5 segundos serán más que suficientes para hallar inmediatamente ese panda escondido en la gráfica de los dálmatas, pero confiamos en que en algún momento podrás dar con él. Ojo, no debe pasar ese tiempo para poder decirnos tu respuesta, pero si no lo logras, tenemos preparado algo para ti.

En la composición gráfica, veremos cinco dálmatas posando para la foto. Todo ellos te harán recordar a los famosos dibujos animados de los 60, pero estos cachorros no te traerán alegrías a la hora de tratar de ubicar ese otro animal que también quería salir en la foto, aunque no literalmente. ¿Te crees capacitado para ubicarlo? Confiamos en tus capacidades cognitivas.

Ahora sí, vamos con la gráfica completa para buscar al pandita. Si revisas bien y tienes experiencia en este tipo de desafíos visuales, sabrás que tienes que ver más allá de lo evidente para encontrar lo que buscas. Si eres una persona muy superficial, puede que aquí estés perdiendo tu tiempo. Si eres minucioso, darás con este objeto más rápido de lo que imaginabas.

IMAGEN COMPLETA

Trata de ubicar al panda escondido entre los perros dálmatas. (Televisa)

No queremos ser ‘aguafiestas’, pero el siguiente desafío causó controversia y mucha molestia -consigo mismos- entre los internautas de países como España, México y Estados Unidos, pues fueron muy pocos los que dieron con la respuesta, mientras que otros usuarios compartieron la imagen con el fin de que sus contactos puedan ubicarla. Recuerda que nosotros te damos siempre la solución, pero que no debes acudir a ella ahora.

Como mencionamos líneas arriba, te pedimos que no bajes más de los acordado porque tenemos la solución para ti a este desafío visual, pero queremos que trates de encontrarlo por tu propia cuenta, para que así sobrepases tus propias limitaciones. Por lo que, para ayudarte, te daremos una pista. Como dijimos atrás, mira más allá de lo evidente; es decir, el panda no está explícito. ¿Dálmatas? ¿Manchas negras en cuerpo blanco? ¿Cómo son los pandas? Ya no podemos hacer más por ti.

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Lo conseguiste? Sabemos que no es sencillo, pero no te preocupes, puedes seguir buscando aunque el tiempo haya concluido. Si llegaste hasta aquí es porque quizás no diste con el objetivo, pero en caso no fuese así, déjanos felicitarte por tus grandes habilidades visuales. Eres de las pocas personas que pudo dar con el resultado en el tiempo límite. ¿La solución? Mírala a continuación o en nuestra segunda foto de la galería de esta nota Ah, y no olvides retar a tus amigos con este desafío.

Aquí se encuentra el panda escondido entre los perros dálmatas. (Televisa)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Una joven tiktoker compartió recetas de los platillos más emblemáticos de Disney. Todos pertenecen a dibujos animados, pero ahora son reales.