Si eres un usuario activo en redes, déjanos advertirte que este es un reto viral de alto nivel en el que deberás hallar hasta cinco peces en la imagen. Llegó la hora de ver tus dotes. En tiempos de pandemia por el coronavirus, muchos retos visuales han generado controversia entre millones de usuarios en redes sociales para concluir un desafío que comprometió su percepción y mucho trabajo mental. ¿Estás listo? Recuerda, el tiempo es limitado y solo contarás con 15 segundos. ¡Buena suerte!

Debido a que el desafío gustó mucho a los usuarios, solo tuvieron que pasar unas horas para que la imagen circulara en Facebook y en otras redes sociales. Es así como el reto se volvió viral y, a la fecha, continúa ganando participantes. Ojo, te advertimos que muchos han tratado de poner a prueba su percepción y rapidez mental para captar a cada una de las pistas que te brindamos.

IMAGEN COMPLETA

Como podrás observar en la captura que te mostraremos a continuación, el desafío no es tan simple como seguro creíste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. ¿Necesitas más tiempo? Adelante, busca esa estrella escondida en la imagen. Te damos unos segundos más y si no consigues hallarla, más abajo te mostramos en dónde se encontraba.

Encuentra los 5 peces distintos de los demás en menos de 15 segundos (Foto: Temario Lunático)

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Qué pasó? ¿No fuiste capaz de lograrlo? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Si después de varios intentos, no logras hallar los 5 peces diferentes y quieres saber dónde están de una vez por todas, te informamos que en esta nota podrás saber la ubicación de cada uno. No olvides que los desafíos existen con el fin de divertirnos. No hay duda de que para encontrarlo tienes que estar muy atento/a pues es fácil marearse con tantos colores..

Solución: mira dónde se encontraban los 5 peces diferentes del resto en la siguiente imagen (Foto: Temario Lunático)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

