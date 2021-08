Para miles de internautas de Facebook los test viral de personalidad han acaparado la atención de todos en redes sociales. Y es que este tipo de test psicológicos pueden mostrar detalles sobre tu forma de ser, con tan solo responder una pregunta. La cuarentena causada por la pandemia del COVID-19, provocó que las personas que cumplieron cuarentena en casa buscaran diferentes maneras de divertirse y una de ellas son los test de personalidad.

A continuación te mostramos la imagen. Mira detenidamente la ilustración en la que se pueden ver tres gráficos que representan al sol. Lo único que tienes que hacer es elegir el que más te guste y así estarás cerca a la respuesta.

En el momento que ya tengas tu elección en este test psicológico, descubrirás lo que significa cada elemento que lograste visualizar y lo que podría implicar en tu vida. Es necesario indicarte que debes ser sinceros, pues tu respuesta tendrá influencia en los resultados que obtengas en este test de personalidad.

IMAGEN DEL TEST VIRAL

Elige la imagen que más te guste y conocerás resultados increíbles en este test de personalidad. | Foto: namastet

RESULTADOS DEL TEST VIRAL

Número 1

A veces tiendes a sentirte abrumado por la desesperación. La derrota duele, no alcanzar una meta te aniquila. Luego te rindes, ya casi no te lo crees. Pero lo cierto es que los sueños siempre pueden hacerse realidad, nunca debemos dejar de luchar para que se hagan realidad. Caer significa levantarse y levantarse implica caer. Últimamente te has sentido impotente, pero es hora de despertar el espíritu de lucha que reside en ti. Involúcrate, pregúntate a ti mismo. Compárese con sus límites y hágalo sin limitarlos. Cada ocasión es útil para crecer y experimentar.

Número 2

Evolución y transformación. Si fuera apropiado describir este período particular de su vida en solo dos palabras, lo describiría usando estas dos palabras. Eres una persona nueva. Una espléndida mariposa que finalmente logra volar alto y pintar el cielo con el color veraniego de sus majestuosas alas. Has arrojado la crisálida para siempre, se ha producido la metamorfosis. Mucha gente te ha ayudado a evolucionar últimamente. Tu alma se siente diferente, tu conciencia piensa de manera diferente. Estas personas especiales aparecieron repentinamente en tu vida, como fantasmas de vidas pasadas, y realmente dejaron una marca indeleble en ti. Has encontrado tu verdadera esencia. Ahora sabes lo que quieres. Continúe por su camino, exactamente en el que viaja. Te llevará lejos, donde siempre has soñado llegar. ¡Falta poco!

Número 3

A menudo, la mayoría no te considera creativo, pero en verdad todos los días creas tu realidad a través de pensamientos, sentimientos, creencias, intenciones y acciones. Te gusta ponerte a prueba, incluso cuando sería mejor evitar hacerlo. Tus pasiones son el fuego de Prometeo, te mantienen vivo. Tu inteligencia favorece tu pensamiento inspirador y actúa como una guía intuitiva. Sabes cómo expresar tu individualidad.

En este momento estás tan alineado con el Universo que quizás puedas realizar milagros. Pero tal vez el milagro eres TÚ. Te gusta disfrutar de las pequeñas cosas y dejarte arrullar por la vida misma. Literalmente estás comenzando a hacer de tu existencia una obra de arte. Continua y positivamente se perfecciona a sí mismo, y pronto comenzará a experimentar solo cosas hermosas y significativas. ¡Prepárate, porque te esperan grandes sorpresas!

¿Qué es un reto viral o test psicológico?

Carl Gustav Jung es una de las figuras claves en la etapa inicial del psicoanálisis, el cuál también es el fundador de la escuela de psicología analítica, también llamada psicología de los complejos y psicología profunda. Es así como Jung se hizo famoso ya que sus estudios y análisis sobre los sueños llevaron a un entendimiento mayor de las personas en su estado ‘psique’.

En su obra, ‘Tipos Psicológicos’, “desarrolla sus ideas sobre la existencia de dos “actitudes” (extraversión / introversión) y cuatro «funciones» (pensamiento / sentimiento y sensación / intuición), y se refiere por primera vez al sí-mismo como objetivo del desarrollo psíquico”.

Es así como plantea diferentes tipos psicológicos que lo llevaron al estudio de las personas usando como base los test de personalidad o, como se le conoce actualmente, los retos virales que al resolverlos te permite saber más sobre ti mismo.

