Son muchos usuarios que han convertido a los test viral de personalidad en el contenido preferido de Facebook y otras redes sociales. Este tipo de test psicológicos suelen revelarnos detalles sobre nuestra forma de ser, con tan solo responder una sencilla interrogante. Y es que a raíz de la cuarentena provocada por la pandemia del COVID-19, las personas buscaron distintas maneras de entretenerse desde su móvil y una de ellas son los test de personalidad.

Te mostramos la imagen en la que aparecen 3 mandalas. Lo único que tienes que hacer es elegir el que más te agrade o guste según tus preferencias o personalidad. Así, estarás cerca a la respuesta.

En el momento que hayas realizado tu elección, conocerás el significado de cada mandala y lo que podría implicar en tu vida. Es necesario indicarte que debes responder con la verdad, pues tu respuesta tendrá influencia en los resultados que obtengas.

IMAGEN DEL TEST VIRAL

Tu elección te mostrará aspectos sobre tu personalidad. | Foto: namastest

RESULTADOS DEL TEST VIRAL

Número 1

Es casi el momento de que hagas ese anuncio de que has estado esperando el momento perfecto para revelar lo que has guardado pacientemente en la lista de distribución. Lo que esto significa para usted es que todo está encajando perfectamente desde el momento hasta que las piezas se unen, hasta que usted sea el marco mental perfecto para lo que sigue. Sabrá exactamente cuándo y cómo compartir sus grandes noticias, así que no se preocupe por los cómo, por qué y dónde.

Número 2

El espíritu nos anima a sintonizarnos con la vibración del amor en lugar de con nuestras habilidades analíticas cuando nos enfrentamos a una relación que está en peligro de disolverse. En lugar de usar sus agudas habilidades analíticas, use la vibración del amor para encontrar a la otra parte donde se encuentra. Al compartir su amor e intenciones amorosas con ellos, podrá ser escuchado con mayor claridad y viceversa y hay esperanza para esta relación que se tensa en el momento actual.

Número 3

Puede que esté entusiasmado y esté siendo muy proactivo con su vida, sus metas, casi todo, sin embargo, puede tener las anteojeras puestas y podría estar creando muchos estragos a su paso. El consejo del espíritu es seguir avanzando, pero sea consciente de las posibles consecuencias de sus acciones. Es posible que esté pasando por alto algunas cosas porque está muy orientado a los objetivos y estas cosas podrían causarle un dolor de cabeza o dos en el futuro. Ser tan proactivo es increíble, pero no olvide hacer algo sobre las posibles señales de alerta.

¿Qué es un reto viral o test psicológico?

Carl Gustav Jung es una de las figuras claves en la etapa inicial del psicoanálisis, el cuál también es el fundador de la escuela de psicología analítica, también llamada psicología de los complejos y psicología profunda. Es así como Jung se hizo famoso ya que sus estudios y análisis sobre los sueños llevaron a un entendimiento mayor de las personas en su estado ‘psique’.

En su obra, ‘Tipos Psicológicos’, “desarrolla sus ideas sobre la existencia de dos “actitudes” (extraversión / introversión) y cuatro «funciones» (pensamiento / sentimiento y sensación / intuición), y se refiere por primera vez al sí-mismo como objetivo del desarrollo psíquico”.

Es así como plantea diferentes tipos psicológicos que lo llevaron al estudio de las personas usando como base los test de personalidad o, como se le conoce actualmente, los retos virales que al resolverlos te permite saber más sobre ti mismo.

