Para muchos usuarios en Facebook y demás redes sociales, los test viral de personalidad se han convertido en uno de los contenidos preferidos. Este tipo de test psicológicos pueden mostrarte detalles de nuestra personalidad, con simplemente responder una interrogante. Hay que recordar que debido a la pandemia del COVID-19, las personas que cumplieron cuarentena en casa buscaron diferentes maneras de divertirse desde su móvil y una de ellas son los test de personalidad.

Te mostramos la imagen. Observa atentamente la ilustración en la que se puede observar lo que parece ser una caramelo, sin embargo según tu personalidad podrás visualizar elementos muy diferentes al que logran ver otras personas. De esta manera, estarás cerca a la respuesta.

Cuando ya tengas tu elección en este test psicológico, conocerás lo que significa cada elemento que puede verse en la imagen y lo que podría implicar en tu vida. Solamente tienes que ser sincero, pues tu respuesta tendrá influencia en los resultados que obtengas en este test de personalidad.

IMAGEN DEL TEST VIRAL

La imagen que veas primero te revelará aspectos de tu personalidad. | Foto: mdzol

RESULTADOS DEL TEST VIRAL

Labios:

Eres una persona que se destaca por ser muy aventurera. Te apasiona la vida al aire libre y no te gustan las limitaciones de ningún tipo. No soportas que te den órdenes o te traten mal. Amas los desafíos y con frecuencia tratas de poner a prueba tus habilidades para competir contigo. Sobresales por tu amabilidad y por la increíble atención que le prestas a todos los que te rodean. Prefieres no discutir y evitas los problemas. Para ti, la vida es muy corta para estarse preocupando por asuntos sin sentido.

Caramelo:

Eres una persona que siempre está atenta al bienestar de sus seres más queridos. Eres capaz de sacrificar tu propia felicidad con tal de ver felices a quienes amas. Debes comprender que si no te das tu lugar en la vida, nadie lo hará por ti. Es muy noble y es un gran gesto querer ayudar a otros, pero nunca debes olvidarte de priorizarte a ti mismo. Tienes mucha facilidad para entablar conversaciones con desconocidos y te encanta hacer amigos nuevos.

¿Qué es un reto viral o test psicológico?

Carl Gustav Jung es una de las figuras claves en la etapa inicial del psicoanálisis, el cuál también es el fundador de la escuela de psicología analítica, también llamada psicología de los complejos y psicología profunda. Es así como Jung se hizo famoso ya que sus estudios y análisis sobre los sueños llevaron a un entendimiento mayor de las personas en su estado ‘psique’.

En su obra, ‘Tipos Psicológicos’, “desarrolla sus ideas sobre la existencia de dos “actitudes” (extraversión / introversión) y cuatro «funciones» (pensamiento / sentimiento y sensación / intuición), y se refiere por primera vez al sí-mismo como objetivo del desarrollo psíquico”.

Es así como plantea diferentes tipos psicológicos que lo llevaron al estudio de las personas usando como base los test de personalidad o, como se le conoce actualmente, los retos virales que al resolverlos te permite saber más sobre ti mismo.

