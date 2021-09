No hay lugar a duda que los test viral de personalidad han ganado muchos seguidores durante las últimas semanas, tanto en Facebook como otras redes sociales. Estos test psicológicos pueden revelarnos detalles sobre nuestro carácter y personalidad, con tan solo responder la pregunta que se formula.

Te mostramos la imagen publicada por mdzol, y en la que se puede observar lo que parece ser un cono de helado. Sin embargo, según tu personalidad lograrás ver distintos elementos completamente diferentes. Así, estarás cerca de los resultados.

En el momento que ya tengas tu respuesta en este test psicológico, descubrirás el significado de cada figura que lograste visualizar y lo que podría implicar en tu vida. Es importante recordarte que debes responder con la verdad, ya que tu respuesta tendrá influencia en los resultados que consigas en este test viral de personalidad.

IMAGEN COMPLETA

Lo que veas primero en esta imagen te revelará aspectos sobre tu personalidad. | Foto: mdzol

RESULTADOS DEL TEST

Zorro:

Te caracterizas por ser una persona extremadamente positiva. Siempre le ves el lado bueno a absolutamente todo. Si bien eres consciente de que muchas veces lo que te ocurre no es lo mejor, entiendes que todo es aprendizaje y crecimiento. Detestas que te den órdenes o que te indiquen qué camino debes seguir. Te gusta vivir tus propias experiencias y no estar condicionado por nadie. Para ti, es fundamental que se respete la libertad y la autonomía en absolutamente todas las relaciones.

Helado:

Sobresales por ser alguien muy curioso. Amas los desafíos y con frecuencia buscas nuevas aventuras para ponerte a prueba. La zona de confort no es para ti. Te destacas por la amabilidad que tienes con todo el que se cruza en tu vida. Prefieres no discutir y te mantienes al margen de los conflictos. Vives tus días como si fueran los últimos y no hay nada que te produzca mayor felicidad que ver contentos a quienes más amas. Eres muy generoso y posees un corazón muy noble. Siempre estás dispuesto a ayudar a otro sin esperar nada a cambio.

¿Qué es un reto viral o test psicológico?

Carl Gustav Jung es una de las figuras claves en la etapa inicial del psicoanálisis, el cuál también es el fundador de la escuela de psicología analítica, también llamada psicología de los complejos y psicología profunda. Es así como Jung se hizo famoso ya que sus estudios y análisis sobre los sueños llevaron a un entendimiento mayor de las personas en su estado ‘psique’.

En su obra, ‘Tipos Psicológicos’, “desarrolla sus ideas sobre la existencia de dos “actitudes” (extraversión / introversión) y cuatro «funciones» (pensamiento / sentimiento y sensación / intuición), y se refiere por primera vez al sí-mismo como objetivo del desarrollo psíquico”.

Es así como plantea diferentes tipos psicológicos que lo llevaron al estudio de las personas usando como base los test de personalidad o, como se le conoce actualmente, los retos virales que al resolverlos te permite saber más sobre ti mismo.

TE PUEDE INTERESAR